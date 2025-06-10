'Люди устают': Зеленский рассказал, сколько человек может мобилизовать Украина за месяц

Вопрос мобилизации сейчас для Украины является особенно болезненным. Ведь и защитники на передовой, и гражданские в тылу устали от многолетней войны.

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Сейчас Украина мобилизует около 27 тысяч человек в месяц, Россия вынуждена призывать вдвое больше, чтобы компенсировать потери в живой силе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

Возможности Украины в мобилизации сейчас составляют чуть менее 30 тысяч человек в месяц.

"Мобилизация является проблемой в любой войне. Украина не является исключением, ведь мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устают. Мы можем мобилизовать 27 тыс. человек в месяц, а россияне – 40-50 тыс., потому что их потери больше. У нас мобилизация возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Именно мы его остановили", – подчеркнул Зеленский.

В то же время он напомнил о публичных заявлениях некоторых западных политиков о необходимости мобилизации в Украине с 18-летнего возраста. По его словам, это требование озвучивалось как одна из причин промедления с усилением санкций против России. Сам глава государства считает, что вводить мобилизацию с 18 лет не нужно, поэтому Украина пошла другим путем.

"Честно говоря, мы предоставили возможность 18-24-летним, чтобы показать, что они тоже могут служить (по контракту. – Ред.), если наши партнеры этого хотят. Это мы им сейчас и дали, в соответствии с нашим законодательством. Только тем временем тысячи людей воюют на фронте без соответствующего оружия", – отметил президент.

Зеленский добавил, что в условиях современной войны на первый план выходит не количество военнослужащих в армии, а нечто иное.

"Операция "Паутина" показала: главное не количество людей, а оружие и технология. А также деньги и давление. А санкции были бы направлены именно на те деньги, которыми россияне финансируют войну", – напомнил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Украине и назвал главные "мишени" врага. В ночь на 10 июня Россия била по Киеву, Одессе, а также Днепропетровской и Черниговской областям.

По его словам, ночью российские войска применили против Украины 315 дронов, из них 250 – "шахеды", и 7 ракет, в том числе две баллистические северокорейского производства. Повреждены обычные дома и инфраструктура. Среди мирных жителей есть погибшие, пострадали 13 человек.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия", – подчеркнул глава государства.

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