'Нужно жесткое давление ради мира': Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Украине и назвал главные 'мишени' врага. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные российские удары по украинским городам в ночь на 10 июня. Глава государства констатировал, что ответом на этот и другие подобные российские удары должны быть не молчание мира, а конкретные действия.

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Зеленский отметил, что основными "мишенями" путинских террористов ночью были Киев, Одесса, а также Днепропетровская и Черниговская области. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского президента, россияне игнорируют многочисленные призывы к прекращению огня и продолжают террор Украины. Несколько ночей подряд оккупанты массированно атакуют дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

"Российские удары ракетами и "шахедами" громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня – массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровщина и Черниговщина", – сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что в ночь на 10 июня российские войска применили против Украины 315 дронов, из них 250 – "шахеды", и 7 ракет, в том числе – две баллистические северокорейского производства. Повреждены обычные дома и городская инфраструктура. Зеленский подчеркнул, что в Одессе стал российской "мишенью" даже роддом. Среди мирных жителей есть погибшие, пострадали 13 человек.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные русские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильным. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны, и кого Россия проигнорировала. Требуется жесткое давление ради мира", – призвал глава государства.

Напомним, в ночь на 10 июня российские войска совершили атаку на Одессу минимум десятью дронами: под удар попали жилые дома, роддом, админздание станции экстренной медицинской помощи, спорткомплекс, зоопарк. В результате действий врага погибли два человека, еще девять пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия массированно атаковала Киев дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Вследствие многочисленных обстрелов в столице возникли пожары в нескольких районах.

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