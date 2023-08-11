Зеленский провел заседание СНБО по проверке ТЦК и дал поручение Залужному: всех областных военкомов уволят

В Киеве 11 августа состоялось новое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского. Собравшиеся заслушали доклады о результатах проверки Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Об этом сообщил Офис президента на официальном сайте. Отмечается, что соответствующие органы выявили случаи коррупции, в частности, при проведении общей мобилизации, "которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам".

Информацию на эту тему представили директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, глава Службы безопасности Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, генеральный прокурор Андрей Костин, глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков и директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.

В ОП анонсировали, что в руководстве всех областных военкоматов состоятся важные кадровые изменения.

Так, СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях (после прохождения ими проверки СБУ).

Кроме того, ОГПУ совместно с НАПК и ГБР рекомендовано принять дополнительные меры по противодействию совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.

На своей странице в Facebook Зеленский сообщил, что в целом уже есть 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов и 33 подозрения.

"Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма – именно им можно доверить эту систему комплектования", – заявил президент.

Относительно военно-врачебных комиссий тоже состоится заседание СНБО, но через две недели. "Сейчас – проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", – добавил гарант.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце июля этого года в НАПК заявили, что проверят на предмет незаконного обогащения не только начальников украинских военкоматов, но и весь руководящий состав, а также их родственников. В первую очередь эксперты будут смотреть на наличие имущества, финансовых обязательств, транспортных средств. Запланировано, что процесс будет длиться три месяца.

– 9 августа глава НАПК Александр Новиков заявил, что его ведомство начало уже 135 мониторингов образа жизни руководящего состава ТЦК и СП. Он подчеркнул: нарушения были, но, как правило, проверки подтверждают то, что большинство работников военкоматов добропорядочные.

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