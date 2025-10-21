Зеленский провел важное совещание с секретарем СНБО: какие приоритеты в обороне и новые договоренности. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное рабочее совещание с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым. Глава государства назвал три основных приоритета в сфере обороны и безопасности, которые станут определяющими в ближайший период.

Видео дня

Во время встречи речь шла о новых международных договоренностях, укреплении украинской авиации, подготовке к встречам с европейскими лидерами и реформировании оборонного сектора. Президент в своем Telegram-канале подчеркнул, что координация между всеми государственными институтами должна быть максимально эффективной.

Усиление украинской боевой авиации

Зеленский проинформировал, что готовятся новые оборонные договоренности, которые усилят украинскую боевую авиацию. "Это часть нашей стратегии для создания достаточно крепких Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, чтобы гарантировать безопасность нашего государства долгосрочно", – подчеркнул он.

В то же время президент подчеркнул важность того, чтобы все государственные институты и составляющие Сил обороны, которые задействованы в подготовке и будут задействованы в реализации соглашения, были должным образом скоординированы.

Работа на дипломатическом поле

На этой неделе состоятся встречи с лидерами европейского сообщества, а также коалиции желающих.

"Каждое государство, каждый лидер должны четко понимать, что может поддержать нас наиболее эффективно именно в это время. Потребности в ПВО, конкретное наполнение пакетов оборонной поддержки, расширение программы PURL, перечень необходимого оборудования для восстановления энергетики после ударов, а также координация в усилении санкций – все это должно быть четко определено и доведено до каждого нашего партнера в соответствии с их реальными возможностями", – подчеркнул Зеленский.

Развитие оборонной промышленности и обеспечение военных оружием

Третий пункт повестки дня касался подготовки заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего и развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

По словам Зеленского, продолжается детальная работа над потребностям оборонной промышленности Украины и удовлетворение этих потребностей в максимально полном размере.

"Показатель обеспечения фронта украинским оружием на конец этого года должен быть не менее 50%. Нужно это выполнить", – подчеркнул он. Для этого, по словам президента, планируется трансформация аппарата СНБО.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжит наносить дальнобойные удары вглубь территории РФ, отметил секретарь СНБО Рустем Умеров. Следовательно, Силы обороны будут масштабировать дипстрайки, а среди первоочередных целей для поражения – удары по логистике и топливной инфраструктуре России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!