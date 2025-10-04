Украина будет масштабировать дальнобойные удары по РФ: Умеров анонсировал новые шаги

Украина продолжит наносить дальнобойные удары вглубь территории РФ: Силы обороны будут масштабировать дипстрайки. Среди первоочередных целей для поражения – удары по логистике и топливной инфраструктуре России.

Соответствующие решения были приняты на заседании Ставки Верховного главнокомандующего в пятницу, 3 октября. Подробности сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров.

Что известно

Украина работает над масштабированием дальнобойных ударов по территории РФ: эта тема обсуждалась на последнем заседании Ставки.

"Обсудили и наш дальнобойный ответ – удары по логистике и топливной инфраструктуре России. Это результат работы Вооруженных Сил, разведки и украинских производителей оружия. И мы будем масштабировать эти результаты", – отметил Умеров.

Пока Украина атакует законные цели, Россия бьет по энергетике, чтобы оставить украинцев зимой без света и тепла. Поэтому защита энергетической инфраструктуры стала главной темой для обсуждения на Ставке.

"Главная тема – защита энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона. Россия осуществила очередные комбинированные удары по объектам газовой системы, применив более 30 ракет, в том числе баллистику. Задача государства – обеспечить восстановление и гарантировать поддержку всем громадам, которые пострадали", – рассказал секретарь СНБО.

Именно поэтому среди приоритетов Украины сегодня – усиление системы ПВО, особенно на северо-восточном направлении, и эффективное прикрытие регионов от дроновых и ракетных атак. Об этом, в частности, отчитывались представители Воздушных сил ВСУ и украинского военного командования.

"Также СНБО готовит новые санкционные решения против компаний и лиц, работающих на российский ВПК. Давление на государство-агрессора будет только усиливаться, в координации с нашими партнерами", – анонсировал Умеров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 4 октября в России после атаки беспилотников вспыхнул один из крупнейших НПЗ в Ленинградской области. Завод в населенном пункте Кириши входит в топ-5 крупнейших НПЗ РФ.

