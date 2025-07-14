Зеленский провел телефонные разговоры с Трампом и Рютте: все подробности

В понедельник, 14 июля, президент Владимир Зеленский поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он, в частности, поблагодарил его за готовность поддерживать Украину. Также президент провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Об этом Зеленский написал в Telegram. Он положительно оценил эти разговоры и сообщил, что договорился с Трампом чаще созваниваться и координировать шаги.

Кроме того, лидеры стран обсудили, как защитить украинцев от российских ударов и укрепить позиции Украины.

"Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир", – написал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что президент Трамп рассказал ему о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону", – подчеркнул президент.

Во время разговора также были обсуждены необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить украинские позиции.

"Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира. Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин президент! Спасибо, Америка!" – резюмировал этот разговор Владимир Зеленский.

Также президент Украины провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Он тоже назвал его очень хорошим.

"Марк проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с президентом Трампом и о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ценит готовность предоставить дополнительные Patriot. Для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия. Также, по словам президента, будут поставки другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов.

"Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей. Спасибо, Марк!" – резюмировал разговор с главой НАТО президент.

Напомним, что в понедельник, 14 июля, генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время пресс-конференции глава Альянса подтвердил свою договоренность с Белым домом о поставках Украине оружия.

Ранее сообщалось, что вскоре Украина получит от Соединенных Штатов Америки 17 систем ПВО Patriot. Многие из них поедут сразу на поле боя.

Стоит добавить, что в понедельник, 14 июля, Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС, которые являются членами НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, страны-члены НАТО разрабатывают новую модель, которая позволит ускорить передачу критически важного вооружения Украине, в частности систем ПВО Patriot и боеприпасов. Союзники предложили схему, по которой США будут продавать оружие европейцам, а те – передавать его Киеву.

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