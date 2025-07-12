В НАТО ищут способы ускорить поставки американского оружия Украине – NYT

Страны-члены НАТО разрабатывают новую модель, которая позволит ускорить передачу критически важного вооружения Украине, в частности систем ПВО Patriot и боеприпасов. Союзники предложили схему, по которой США будут продавать оружие европейским странам, а те уже будут передавать его Украине.

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Об этом сообщает The New York Times. Этот подход может стать компромиссом для администрации Дональда Трампа, которая ранее была скептически настроена относительно прямой военной помощи Украине. Впервые Трамп публично заявил о готовности поддержать новую стратегию.

"Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО полностью оплачивает это оружие, на 100 процентов", – сказал господин Трамп в интервью NBC News. – "То есть, то, что мы делаем – это отправляем оружие в НАТО, а уже НАТО предоставляет это оружие Украине", – добавил он. – "И НАТО платит за это оружие".

На сегодня НАТО не осуществляет прямых закупок вооружения для Украины. Предоставление оружия координируется, но фактические поставки обеспечивают отдельные страны-члены. Новая модель предусматривает создание финансовых механизмов под контролем командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича. Через специальные счета в Европе планируется финансировать закупку вооружения, которое затем будет передаваться Украине через страны-посредники.

Ключевая идея заключается в оперативном использовании имеющихся запасов вооружения, а не в ожидании завершения производства новых партий. В статье отмечается:

"Главная цель – не ждать, пока оружие изготовят, а использовать уже готовые запасы: из арсеналов США, других стран или с рынка, как это делает Чехия, скупая 155-мм артиллерийские снаряды по всему миру", – отмечает издание.

Кроме того, союзники могут передавать Украине часть своего вооружения в обмен на приоритет в закупке новой техники. Так, Германия уже передала ВСУ три батареи систем ПВО Patriot и заказала у США еще восемь для собственных нужд.

Впрочем, в Соединенных Штатах опасаются, что переброска Patriot из других регионов может ослабить оборону партнеров в Азии и на Ближнем Востоке. В то же время в Европе растет тревога из-за активности России. Как отметил начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Бюркар, Путин сейчас рассматривает Францию как главного противника в Европе.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления нового пакета военной помощи для Украины на сотни миллионов долларов. Речь об отправке помощи зашла через неделю после внезапной остановки Пентагоном части ранее выделенного вооружения, включавшей тысячи артиллерийских снарядов и высокоточных боеприпасов.

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