Европейская страна сокращает выплаты спонсорам украинцев: кому из беженцев станет сложнее найти жилье

С 1 января 2027 года Великобритания сократит ежемесячные выплаты спонсорам украинских беженцев по программе "Дома для Украины" с 350 до 100 фунтов, а финансирование местных советов сократится с 5900 до 3300 фунтов на каждого вновь прибывшего участника. Изменения коснутся как новых, так и действующих спонсоров, а в сообществах поддержки украинцев опасаются, что сокращение финансовой помощи может уменьшить количество желающих предоставить жилье.

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Об этом пишет RFI. В сообществах поддержки украинских беженцев уже выражают обеспокоенность тем, что финансовые изменения дополнительно затруднят поиск принимающих семей.

Великобритания сокращает выплаты спонсорам украинских беженцев

С 1 января 2027 года британское правительство уменьшит ежемесячную выплату спонсорам, предоставляющим жилье украинцам в рамках программы "Дома для Украины". Размер помощи снизят с 350 до 100 фунтов стерлингов в месяц.

Речь идет о выплатах, которые получают британские граждане или другие спонсоры, согласившиеся разместить украинцев в своих домах. Средства призваны помочь принимающим сторонам покрывать расходы, связанные с проживанием гостей.

Важно, что новый размер выплаты будет применяться не только к тем, кто присоединится к программе после вступления изменений в силу. Сокращение коснется также спонсоров, уже участвующих в программе.

Таким образом, после 1 января 2027 года выплаты, подпадающие под новые правила, будут составлять 100 фунтов в месяц вместо 350. Фактическое сокращение составляет 250 фунтов в месяц, или примерно 71% от нынешней суммы.

Показатель До 1 января 2027 года С 1 января 2027 года Ежемесячная выплата спонсорам 350 фунтов 100 фунтов Финансирование местных советов за каждого нового участника 5900 фунтов 3300 фунтов

Указанные суммы относятся к различным направлениям финансирования. Выплата спонсору предназначена для принимающей стороны, тогда как средства местным советам используются для реализации программы и поддержки украинцев.

Будут ли спонсоры получать деньги после перехода украинцев на UPE

Кроме того, британские правила предусматривают возможность продолжения выплат спонсорам, которые соответствуют установленным требованиям и продолжают принимать украинцев после их перехода с визы по программе "Дома для Украины" на разрешение Ukraine Permission Extension (UPE). UPE — это разрешение, которое дает украинцам возможность продолжить пребывание в Великобритании после завершения предыдущего периода действия визы по соответствующей программе.

Согласно приведенным правительственным условиям, спонсоры могут и в дальнейшем получать выплаты, если соблюдаются необходимые критерии. Однако такая поддержка не будет бессрочной. Выплаты могут осуществляться не дольше 18 месяцев с даты, когда украинец впервые получил разрешение UPE. По истечении этого периода выплаты прекращаются.

Право спонсора на финансовую поддержку будет зависеть не только от самого факта проживания украинца в его доме, но и от статуса гостя, соблюдения требований программы и установленных временных ограничений. В то же время конкретные обстоятельства каждого случая могут отличаться, поэтому спонсорам необходимо ориентироваться на официальные разъяснения британского правительства относительно права на выплаты.

Местным советам также сократят финансирование

Изменения коснутся не только британцев, которые непосредственно принимают украинских беженцев. С начала 2027 года планируется сократить финансирование местных советов, участвующих в реализации программы "Дома для Украины".

В настоящее время местные органы власти получают 5900 фунтов за каждого вновь прибывшего участника программы. После вступления в силу новых правил эта сумма составит 3300 фунтов. Таким образом , финансирование сократится на 2600 фунтов за каждого нового участника. В относительном выражении это сокращение составляет примерно 44%.

Средства предназначены для покрытия расходов местных советов, связанных с реализацией программы и оказанием помощи украинцам. Они не являются ежемесячной выплатой непосредственно беженцам. Местные органы власти выполняют ряд административных и социальных функций, связанных с размещением украинцев. Поэтому изменение объема финансирования может повлиять на организацию поддержки, хотя конкретные последствия зависят от местных условий и решений соответствующих органов.

Почему украинские беженцы могут столкнуться с дополнительными трудностями

Программа предусматривает участие британских спонсоров, которые соглашаются предоставить жилье людям, выехавшим из Украины из-за войны. Для многих украинцев наличие принимающей семьи является важным условием возможности воспользоваться программой. Поэтому количество желающих выступить спонсорами напрямую связано с доступностью такого механизма размещения.

Сокращение государственной выплаты само по себе не означает, что все спонсоры откажутся от участия. Часть британцев может продолжать принимать украинцев независимо от размера финансовой поддержки. В то же время дополнительные расходы на проживание гостей могут играть роль в решении отдельных семей.

Информация о предстоящем сокращении выплат вызвала беспокойство среди участников онлайн-сообществ, где украинцы ищут спонсоров в Великобритании. В частности, в Facebook-группе Sunflower Sisters for Ukraine британка Джоди Вест высказала мнение, что сокращение финансовой помощи может негативно повлиять на количество желающих принимать украинских беженцев.

По её словам, хотя многие спонсоры присоединялись к программе из желания помочь, дополнительные средства были важны для покрытия расходов, связанных с проживанием. Вест также заявила, что изменения могут затруднить возможность украинцам, остающимся в опасных условиях, найти принимающую семью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Чехии предлагает сократить бюджетную поддержку украинских беженцев на 4 млрд крон (около 120 млн евро), то есть примерно на треть. Такие поправки правящая коалиция закладывает в бюджет на 2027 год с целью сокращения дефицита.

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