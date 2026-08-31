Давали время до 31 августа: кто из украинцев в Польше рискует лишиться защиты

Украинцы в Польше должны были до 31 августа 2026 года обновить данные в реестре PESEL UKR, однако это требование касается далеко не всех. Заняться документами должны были лишь отдельные категории беженцев из Украины, которые получали статус без паспорта или меняли документы. Если данные не были обновлены, статус UKR с 1 сентября изменят на NUE, что отменит легальность пребывания в Польше именно под временной защитой.

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Об этом говорится в разъяснении польского правительства. Также о процедуре предупреждало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Кто должен был обновить данные

В соцсетях активно распространялись сообщения о якобы обязательном обновлении PESEL для всех украинцев. На самом деле это не так.

Обновить информацию нужно было прежде всего тем украинцам, которые:

получили PESEL UKR без предъявления действительного загранпаспорта – например, только на основании заявления или свидетельства о рождении;

– например, только на основании заявления или свидетельства о рождении; после оформления PESEL получили новый загранпаспорт или изменили персональные данные (например, фамилию), но не внесли эти изменения в реестр;

имеют детей, которым PESEL оформляли без паспорта, а впоследствии ребенку выдали собственный заграничный документ.

Если же при получении PESEL UKR человек уже предъявлял действующий загранпаспорт и после этого его данные не менялись, дополнительно обращаться в государственные органы только из-за новых правил не нужно.

Процедура проводилась лично. Дистанционно обновить информацию нельзя, поэтому в последний день исправить ситуацию вряд ли получится.

Для тех, кого касается это требование, последствия могут быть серьезными. Польское законодательство предусматривает, что лица, которые получили PESEL UKR без подтверждения личности действительным документом и не обновили данные до 31 августа 2026 года, с 1 сентября потеряют статус временной защиты (UKR). В реестре их статус будет изменен на NUE, что будет означать утрату права на пребывание в Польше на основании временной защиты и связанных с ней льгот.

При этом польские власти подчеркивают: это не означает автоматической утраты статуса всеми украинцами. Большинство владельцев PESEL UKR, которые оформляли его по действующему паспорту, могут и дальше законно находиться в Польше без дополнительных формальностей как минимум до 4 марта 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из главных факторов, влияющих на уровень зарплат в Польше, остается сектор экономики. В частности, самые высокие доходы в начале 2026 года были сосредоточены в добывающей промышленности и сферах, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами.

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