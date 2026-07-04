"Мы очень хорошо знаем цену словам": 4 июля Зеленский обратился с знаковым заявлением к США и упомянул о действиях Трампа

4 июля, в День независимости Соединенных Штатов Америки, президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и президенту Дональду Трампу. Он поздравил с этим знаковым праздником и подчеркнул, что Украина сейчас так же борется за свою независимость и свободу, как когда-то Америка.

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Зеленский подчеркнул, что американское оружие, которым Соединенные Штаты помогают нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа и решимости. Об этом президент Украины сообщил на своем Telegram-канале.

Обращение президента

Президент Украины в своем заявлении поздравил Соединенные Штаты Америки с 250-й годовщиной независимости. Он отметил, что сегодня исполняется 250 лет одной из самых сильных человеческих мечтаний – американской мечте о собственной независимости. Такая мечта служит примером для других и помогла выстоять другим народам.

"Эта мечта прошла через многие испытания и не просто выстояла, но на протяжении уже двух с половиной веков служит примером для других народов и помогла выстоять и обрести большую свободу всему человечеству. Особенно это имело значение в XX веке, когда Америка помогла уберечь мир от власти тиранов и сформировала альянсы и партнерства, которые впервые обеспечили значительной части человечества длительный мир и возможность свободного развития", – написал президент.

Он подчеркнул, что и сейчас влияние и значение Америки не меньше, чем когда-то. Он сравнил борьбу украинского народа сегодня за свою независимость с тем, как когда-то боролся за своё счастье и независимость американский народ.

Президент Украины отметил, что мы ценим поддержку со стороны Соединенных Штатов и их военную помощь.

"Американское оружие – от "Джавелинов", которые президент Трамп решил передать Украине, до "Пэтриотов", которые наиболее надежно защищают жизни наших людей, – всё то, чем Соединённые Штаты помогли нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа, американской решимости, американских технологий", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что мы хорошо знаем цену этим словам, и когда обращаемся к США за военной помощью, то верим, что те ценности, которые сработали 250 лет назад, сработают и сейчас.

Также Зеленский поздравил США с днем независимости, пожелал счастливого праздника, успехов и плодотворного сотрудничества. Он отметил, что все люди равны и нас объединяют определённые права, среди которых – право на жизнь, свободу и стремление к счастью.

"Я желаю Америке счастливого 4 июля, президенту Америки и всем американцам – только успехов, а нам всем в мире, кто ценит Америку, – плодотворного сотрудничества", – написал глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Зеленский посетил место российского теракта в Киеве и пообещал "справедливый ответ". Усиление террора против гражданского населения Украины свидетельствует прежде всего о том, что глава Кремля пытается компенсировать свои неудачи в войне.

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