Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Филиппин: названы ключевые темы

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Филиппином Фердинандом Маркосом. Переговоры прошли в понедельник, 13 февраля.

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Главной темой разговора стало дальнейшее углубление взаимодействия. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Президент также поблагодарил Маркоса за непреклонную поддержку суверенитета, а также территориальной целостности Украины.

"Провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с Президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Поблагодарил за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшее углубление взаимодействия, в том числе на международных площадках", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского Союза 9 февраля и выступил перед депутатами Европарламента. В своем выступлении глава государства поблагодарил ЕС за беспрецедентную военную помощь Украине для отражения российской агрессии и освобождения суверенной территории нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля глава Украинского государства снова отправился в заграничную командировку. Сначала он посетил Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, по результатам которых в Лондоне объявили о расширении подготовки украинских военных и старте обучения пилотов современных западных истребителей. Кроме того, Украина договорилась с Британией о передаче дальнобойного оружия.