Зеленский обратился к Европарламенту и объяснил, почему Россию нужно остановить: зал встретил его аплодисментами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского Союза 9 февраля и выступил перед депутатами Европарламента. В своем выступлении глава государства поблагодарил ЕС за беспрецедентную военную помощь Украине для отражения российской агрессии и освобождения суверенной территории нашего государства.

Видео дня

Также Зеленский отметил важность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ведь Украина является неотъемлемой частью Европы. Видеотрансляцию выступления вело "Общественное".

Президент Украины прибыл в Европарламент около 12 часов дня по киевскому времени. Незадолго до выступления он вместе с главой ЕП Робертой Метсолой слушал гимн Украины и гимн Евросоюза.

Приглашая Зеленского к выступлению, Метсола заявила, что Украина должна победить в войне с Россией. А западные партнеры обязаны начать поставку Украине современных истребителей.

"Каждый самолет – это еще один день свободы. Это мир. Вам не нужно убеждать нас, насколько это важно", – сказала она.

Также Метсола подчеркнула, что мир должен добиться ответственности тех, кто начал кровопролитную войну в сердце Европы и подчеркнула: Европа была, есть и будет рядом с Украиной.

Самого Зеленского собравшиеся встретили овациями.

Он начал свою речь с традиционного "Слава Украине!" В этот раз президент не смог сдержать слез, произнося эту наполненную глубинными смыслами для каждого украинца фразу.

В начале выступления Зеленский подчеркнул, что возвращение Украины в лоно европейской семьи является домой. Украина и ЕС имеют общие ценности, общую историю и общее будущее.

Развязанная РФ война – не только за территорию в той или иной части Европы. Она несет особенную угрозу, потому что Россией управляет диктатор, имеющимй огромные запасы советского оружия и получающий оружие от других диктатур.

В России системно уничтожались права человека. В Кремле свое же население воспринимают как тела, способные нести оружие и воевать, в частности, против Украины.

Российский режим ненавидит всякое разнообразие и пропагандирует ксенофобию. Однако Украина на одном поле вместе с Европой в битве за защиту європейских ценностей.

Только победа Украины будет гарантировать каждую из общих европейских ценностей.

Зеленский обратился к каждому гражданину в каждой стране Европы: каждый человек может повлиять на общий результат и общую победу, потому что судьбу Европы никогда не решали только политики.

Он поблагодарил европейцев за поддержку Украины в исторической борьбе. Поблагодарил за помощь украинским беженцам, за давление на национальные правительства с требованием наращивать поддержку Украины, кто противостоял российской дезинформации. Поблагодарил за оружие, амуницию, энергетическое оборудование, горючее – все, что помогает выстоять. И за то, что Европа сегодня защищает европейский выбор Украины.

Европа наконец-то освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива, коррупционного влияния российского олигархического бизнеса, от российских спецслужб, устраивавших "охоту" на оппонентов режима в странах Европы. Европа предоставила беспрецедентную военную помощь Украине.

Украина близится к Европе. Украина будет членом Евросоюза, уверен глава государства.

Завершил Зеленский свое выступление под бурные аплодисменты присутствующих, которые не утихали несколько минут - до тех пор, пока в зале Европарламента не начал звучать Гимн Украины.

Поездка, в рамках которой Зеленский лично посетил саммит ЕС и получил возможность выступить перед его участниками, стала второй заграничной поездкой украинского президента после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Впервые Зеленский выезжал из страны после 24 февраля 2022-го в декабре того же года, чтобы встретиться с президентом США Джозефом Байденом и выступить перед американским Конгрессом.

Накануне, 8 февраля, глава Украинского государства снова отправился в заграничную командировку. Сначала он посетил Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, по результатам которых в Лондоне объявили о расширении подготовки украинских военных и старте обучения пилотов современных западных истребителей. Кроме того, Украина договорилась с Британией о передаче дальнобойного оружия, а Сунак и Зеленский подписали Лондонскую декларацию. Она подразумевает углубление сотрудничества между странами, в том числе, и в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.

Зеленский также выступил перед британским парламентом, призвав Британию снова проявить лидерство - и положить начало поставкам в Украину современной авиации. Он также акцентировал внимание на том, что победа Украины в войне изменит мир, но для этого нужны не только современное вооружение, но и усиление санкций против агрессора, а также восстановление справедливости: наказание для РФ за военные преступления и развязывание войны, а также возмещение этим государством причиненного ущерба.

Также украинский президент впервые встретился с королем Британии Чарльзом III, поблагодарил его за поддержку Украины и лично поздравил с восхождением на престол.

Из Лондона Зеленский отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Главными темами трехсторонних переговоров в Елисейском дворце стали дальнейший ход войны с Россией и снабжение украинской армии современной техникой, включая боевые самолеты.

Во время визита Макрон наградил Зеленского орденом Почётного легиона, отметив, что это дань уважения украинскому народу.

Третьей "остановкой" в европейской поездке Зеленского стал Брюссель, где президент принял участие в саммите ЕС по приглашению президента Европарламента Шарля Мишеля.