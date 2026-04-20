Зеленский провел первый разговор с новым президентом Гондураса: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Гондураса Насри Асфурой. Разговор состоялся впервые в истории двусторонних отношений между странами и стал первым контактом на уровне лидеров.

Информацию о переговорах обнародовал Офис Президента Украины. В сообщении отмечается, что стороны обсудили перспективы сотрудничества и обозначили ключевые направления взаимодействия.

"Очень ценим, что нынешняя позиция Гондураса направлена на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и развитие двусторонних отношений", – отметил Зеленский.

Во время разговора Зеленский поздравил Насри Асфуру со вступлением в должность и пожелал его стране мира и успехов. Лидеры обсудили возможные направления сотрудничества, среди которых сельское хозяйство, производство и использование дронов, а также децентрализация энергетики и цифровизация.

Разговор, как отмечается, носил рабочий характер. Но в то же время он задал определенный тон дальнейшим контактам. Стороны настроены двигаться дальше без задержек.

Договоренности и планы

Президенты договорились, что их команды будут работать над подготовкой конкретных договоренностей во всех сферах, которые обсуждались. Речь идет о формировании совместных проектов и развитии сотрудничества на практическом уровне.

Также Зеленский пригласил президента Гондураса осуществить официальный визит в Украину. Конкретные даты не назывались, но сам факт приглашения свидетельствует о намерении активизировать политический диалог между странами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Зеленский в вечернем обращении 20 апреля рассказал, что вместе с чиновниками и представителями местной власти продолжаются проверки работ над объектами энергетики и инфраструктуры. Украина надеется, что дипломатические усилия по окончанию войны сработают, но должна быть готова к любому развитию событий. Именно поэтому объекты, критические для прохождения зимы, на следующий отопительный сезон должны быть полностью функциональны и надежно защищены.

