Зеленский провел первые переговоры с новым премьером Бельгии: обсудили готовность продлить помощь Украине

Президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Бельгии Барт де Вевер провели телефонный разговор. Основными темами стали поддержка Украины и использование замороженных российских активов.

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Об этом Зеленский информировал 25 февраля в официальном Telegram-канале. "Провел разговор с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и поздравил его с недавним назначением", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил: для Украины важно, что поддержка со стороны Бельгии остается непоколебимой в эти сложные времена, и поблагодарил за готовность продолжить помощь.

"Глобальная ситуация требует скоординированных действий и быстрого реагирования. Мы искренне ценим, что Бельгия разделяет позицию Украины: важно обеспечить общий европейский ответ на вызовы, которые создает Россия", – рассказал президент.

Также, по его словам, политики обсудили использование замороженных активов страны-агерсора РФ и скоординировали дальнейшие контакты.

Барт Альберт Лилиан де Вевер – бельгийский политик, лидер националистической партии "Новый фламандский альянс". Был мэром Антверпена с 2013 по 2025 год. На должность премьер-министра был назначен 3 февраля 2025 года.

В марте 2022 года в радиоинтервью Барт де Вевер сказал, что Владимир Путин не прекратит вторжения в Украину, поскольку является "психопатом" и "сумасшедшим".

Как сообщал OBOZ.UA, Бельгия отложила передачу Украине истребителей F-16 по меньшей мере до конца 2025 года. Речь идет о 30 обещанных истребителях. Задержка возникла из-за проблем со снабжением американских F-35, которые должны заменить F-16 в бельгийских ВВС.

Ранее в Минобороны Бельгии заявили о планах нарастить группу войск быстрого реагирования НАТО. Количество солдат увеличат втрое или даже в четыре раза.

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