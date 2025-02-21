Бельгия до конца года отложила передачу Украине 30 самолетов F-16: в чем причина

Бельгия отложила передачу Украине истребителей F-16 как минимум до конца 2025 года. Речь идет о 30 обещанных многоцелевых истребителях четвертого поколения.

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Задержка возникла из-за проблем со снабжением американских истребителей F-35, которые должны заменить F-16 в бельгийских военно-воздушных силах. Об этом заявил начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина в интервью газете Le Soir.

"Мы надеемся начать поставлять первые самолеты с конца этого года", — отметил он.

По словам главы бельгийского Генштаба, Бельгия передаст до 30 истребителей.

"Мы будем страной, которая поставит больше F-16 в Украину. Это огромный вклад нашей страны", – сказал Вансина.

Военный заметил, что некоторые из F-16 можно будет использовать в боевых действиях, поскольку они не пересекут порог в 8000 часов налета. Что касается других самолетов, которые все же достигнут этого порога, то "их украинцы могут использовать как запчасти".

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что поставка первой партии F-16 для Украины была отложена до конца 2025 года из-за ряда проблем, в частности из-за отсутствия достаточно подготовленных пилотов и дефицита необходимых запчастей для самолетов.

Также одной из причин задержки была необходимость получения самолетов F-35 для замены имеющейся части F-16 в Бельгии. Однако поставка этих новых самолетов отстает от плана, что еще больше усложняет ситуацию для Украины. В 2025 году группа бельгийских военных отправится в Португалию для подготовки украинских пилотов на F-16.

В рамках соглашения между Бельгией и Украиной, подписанного в мае 2024 года, к 2028-му планировалась поставка около 30 истребителей F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже получила от партнеров почти 70 американских истребителей F-16. В рамках международной программы Interstorm в Королевских Военно-воздушных силах Великобритании уже четвертая группа украинских военнослужащих проходит подготовку по пилотированию этими самолетами.

В начале февраля министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Нидерланды передали Воздушным силам ВСУ новую партию истребителей F-16. В скором времени они приступят к выполнению боевых задач.

Также в Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 от Дании. Ранее Копенгаген уже передал Киеву первые шесть истребителей F-16 из 19 обещанных самолетов.

Правительство Греции рассматривает возможность передачи Украине около 32 истребителей F-16. Однако для этого необходимо одобрение Франции.

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