Зеленский провел переговоры с премьер-министром Северной Македонии: говорили о ситуации на фронте и сотрудничестве

В понедельник, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Стороны обсудили риски эскалации на фронте, дальнейшее сотрудничество и углубление двусторонних отношений между странами.

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Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. По его словам, предметный разговор с премьером Македонии состоялся в начале председательства этой страны в ОБСЕ.

Напомним, 6 января Зеленский провел телефонный разговор с премьером дружественной Японии Фумио Кисидой. В нем глава украинского государства поблагодарил Токио за участие в судьбе нашей страны в трагический период войны и пригласил к реализации формулы мира.

"Мы от всей души благодарим Японию за мощные генераторы и трансформаторы, которые уже сегодня помогают сотням тысяч украинцев оставаться в тепле и со светом", – отметил глава государства.

Ранее украинский лидер и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели первые телефонные переговоры в 2023 году. Уже традиционно в центре внимания двух лидеров находилось оборонное сотрудничество Украины и Британии. Официальный Лондон, как и Киев, полон решимости сделать все для победы Украины над Россией уже в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Украинский лидер сообщил, что рассказал Рютте о возможном риске эскалации на фронте, обсудив помощь нашей стране;

– также президент сообщил, что Украине удалось вывести свою оборонную силу и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень. На сегодняшний день для нашего государства – больше ПВО, больше бронетехники, впервые – западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей.

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