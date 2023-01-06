Больше ПВО, бронетехники, снарядов и больше возможностей для Украины: Зеленский рассказал об усилении западной поддержки

Украине удалось вывести собственную оборонную силу и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень. На сегодняшний день для нашего государства – больше ПВО, больше бронетехники, впервые – западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам 6 января рассказал лидер государства Владимир Зеленский. Значительные сдвиги произошли, в частности после его визита в США.

"После моего визита в Соединенные Штаты Америки две недели назад – в нашем дипломатическом марафоне было уже более двадцати этапов. И сегодня же объявлено о новом – и очень мощном! – пакете американской оборонной поддержки для нашего государства", – констатировал Зеленский.

"Впервые получим бронированные машины "Брэдли" – это именно то, что нужно. Видим абсолютно конкретные результаты нашего визита и переговоров. Значительный шаг сделала Германия вперед на усиление безопасности не только Украины, но и всей Европы. Укрепление нашей противовоздушной обороны – это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас", – добавил президент.

Он выразил благодарность лидерам государств-партнеров за незыблемую поддержку в борьбе против российского агрессора.

"Рашизм должен проиграть в этой войне – во всем и всюду. На земле, в небе, на море, в энергетике, в экономике, в политике и в конце концов – на скамье подсудимых в международном трибунале за эту агрессию против Украины. Каждый день мы вместе с партнерами приближаем этот приговор для террористов. Каждый день мир становится ближе. На следующей неделе продолжу наш дипломатический марафон. Сделаем Украину еще сильнее!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним, США выделили Украине рекордный пакет военной помощи на $3 млрд. Наше государство, в частности, впервые получит "убийцу танков" – бронемашины M2 Bradley. Кроме того, в пакет войдут:

– дополнительные ракетные системы HIMARS;

– бронемашины HUMVEE;

– бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP;

– зенитные ракеты Sea Sparrow.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия отправит в Украину зенитный ракетный комплекс Patriot в течение первых трех месяцев 2023 года. Также ФРГ к концу первого квартала отправит нашей стране 40 боевых машин пехоты Marder;

– также ФРГ продолжает оказывать военную помощь Украине, анонсированы новые серьезные поставки техники. В частности, Берлин намерен передать Украине дополнительные зенитные самоходные установки Gepard.

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