Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Моди: названы ключевые темы

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Италию встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили развитие двусторонних отношений между Индией и Украиной и расширение торговли, особенно в контексте функционирования черноморского экспортного коридора.

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Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях. Также во время встречи Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили вопросы подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

"Обсудили развитие двусторонних отношений и расширение торговли, в частности в контексте функционирования черноморского экспортного коридора. Рассмотрели возможность обмена опытом использования новых технологий в сельском хозяйстве.

Говорили и о подготовке Глобального саммита мира и пунктах повестки дня Саммита. Благодарю Премьер-министра Нарендри Моди за направление на Саммит делегации высокого уровня", – сообщил президент.

Ранее сообщалось, что лидеры Украины и США подписали соглашение о гарантиях безопасности. Она будет действовать десять лет. Стороны признают это соглашение как поддержку возможного членства Украины в альянсе НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая Украина подписала два соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки – со Швецией и Исландией.

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