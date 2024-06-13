Самый сильный договор за время независимости: Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Лидеры Украины и США подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно будет действовать десять лет.

Видео дня

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Стороны признают это соглашение как поддержку до возможного членства Украины в альянсе НАТО.

В двустороннем соглашении идет речь о безопасности, направленной на укрепление обороны Украины от российских захватчиков.

"Стороны признают это соглашение как поддержку моста к возможному членству Украины в альянсе НАТО", – говорится в тексте.

По условиям подписанного между Украиной и США соглашения о гарантиях безопасности, в случае вооруженного нападения или угрозы такого нападения на Украину высшие официальные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов для консультаций по ответу и определению того, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.

Соглашение не предусматривает отправку американских военных в Украину, однако направлено на усиление обороноспособности нашей страны и победу в войне. В частности, в ней говорится о поставках боевых эскадрилей, которые включают, но не ограничиваются F-16.

В четверг, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида также подписали соглашение о безопасности. Это произошло во время саммита G7 в Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая Украина подписала два соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки – со Швецией и Исландией.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией Норвегией и Японией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!