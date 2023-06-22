Зеленский призвал Организацию американских государств присоединиться к саммиту мира: мы нуждаемся в коллективных усилиях

Президент Владимир Зеленский призвал страны Организации американских государств принять участие в подготовке Глобального саммита мира. Речь идет о реализации предложенной Украиной мирной инициативы, призванной вернуть безопасность украинцам и европейцам на фоне развязной Россией войны.

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Свое обращение украинский лидер записал на английском. Видео опубликовала его пресс-служба (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в состав Организации американских государств вошли 35 стран. Страны Евросоюза, а также еще 51 государство, в том числе Украина, принадлежат к институту постоянных наблюдателей Организации.

Зеленский напомнил, что в прошлом году представил украинскую Формулу мира, за это время были привлечены десятки наций к работе над реализацией этой инициативы. Сегодня Киев готовит и Глобальный саммит мира, который уже конкретно определит, какое государство поможет с каким пунктом Формулы.

По его словам, ей нет альтернативы. Россия принесла войну на территорию Украины, российские ракеты и артиллерия сжигают украинские города и деревни, российские экоциды уничтожают природу страны. Но, несмотря на все российские теракты, украинцы все же толкают агрессора к поражению – и силой оружия, и силой дипломатии.

"Именно украинцы лучше понимают, что нужно сделать, чтобы вернуть мир. Но чтобы таки вернуть мир, мы нуждаемся в коллективных усилиях. И конечно же вашей поддержки, вашего лидерства в частности", – заявил президент.

Поэтому он пригласил партнеров работать с украинцами и всеми свободными нациями мира над реализацией Формулы. Попросил принять участие в подготовке Глобального саммита мира, ведь нужно стать глобальной общиной в полном смысле этого слова, чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу.

"Одиночкам не защитить мир, а войне не преодолеть коллективное стремление к миру. Пусть также ваша сила станет силой мира!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский назвал пять направлений, которые будут способствовать обеспечению мира. Так, Украина предлагает строить основу для мира на разных принципах, в частности единства, безопасности и демократии.

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