Зеленский призвал Европу помочь Украине уже в этом году одержать победу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу помочь Украине завершить войну, начатую Россией против нашего государства. Глава государства уверен, что совместно удастся сделать поражение агрессора необратимым уже в этом году.

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И Украине, и Европе нужно завершение войны, но мир должен быть справедливым и честным. Об этом Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем во время визита в Берлин.

Президент убежден, что в этом году предстоящее завершение войны должно быть определено.

"Время для действий именно сейчас. Мы все хотим, чтобы эта война наконец-то закончилась, но закончилась справедливым и честным миром. Украина и вся Европа должны быть свободными... Именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы определили завершение этой войны. Уже в этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым", – сказал Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность немецкому правительству и народу за рекордный пакет военной помощи на 2,7 млрд евро, о котором Берлин объявил накануне, 13 мая.

"Это дополнительные системы ПВО, ракеты к ним, новые пушки, снаряды", – напомнил о содержании пакета безопасности от Германии Зеленский.

Президент подчеркнул, что эта мощная помощь существенно усугубит украинское войско и его способность противостоять российской агрессии.

"Сегодня по объему помощи Германия на втором месте после США. Это очень мощно", – отметил глава государства.

"Спасибо федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу и всему немецкому народу за каждую спасенную благодаря вашей поддержке жизнь украинцев. Помощь Германии – это защита жизней. Жизней наших людей в городах и и селах, которые надежно защищает, в частности, предоставленная вами ПВО. Жизней наших воинов на поле боя, которые бережет предоставленная вами бронетехника. Социальная жизнь в Украине, которая бережет ваша финансовая поддержка. Украина умеет быть благодарной и всегда будет благодарна вашей стране!" – заявил Зеленский.

Напомним, 14 мая украинский президент прибыл с официальным визитом в Германию. Там Зеленский побывал в штаб-квартире Минобороны и встретился со Штайнмайером и Шольцем.

Визит состоялся на следующий день после того, как Берлин объявил о новой помощи Украине на рекордную сумму в 2,7 млрд. евро. В новый пакет войдут бронетехника, БПЛА, системы ПВО, автомобильная техника и боеприпасы.