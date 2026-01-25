Зеленский прибыл в Вильнюс на годовщину Январского восстания: какие встречи запланированы

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Вильнюс (Литва). Глава государства примет участие в мероприятиях к годовщине Январского восстания.

Также Зеленский проведет ряд встреч. Об этом OBOZ.UA сообщили в Офисе президента.

Визит в Балтию

Кроме торжественной части, посвященной Январскому восстанию, украинский президент примет участие в политических встречах. В частности, Зеленский проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. Встреча состоится в формате Люблинского треугольника.

Также по итогам переговоров ожидается совместная пресс-конференция президентов Украины, Литвы и Польши.

Январское восстание

В январе 2026 года чествуется 163-я годовщина начала Январского восстания 1863-1864 годов – самого масштабного совместного вооруженного выступления поляков, литовцев, белорусов и украинцев против Российской империи. Восстание под лозунгом "За нашу и вашу свободу" началось партизанской войной, продолжалось до 1864 года, но было подавлено, что привело к репрессиям и ссылкам в Сибирь.

Восстание началось с целью освобождения земель бывшей Речи Посполитой от российской оккупации. Восстание охватило не только Королевство Польское, но и Правобережную Украину (Киевщину, Волынь, Подолье). Восстание 1863 года часто сравнивают с современной борьбой Украины против российской агрессии.

Напомним, американская сторона надеется на проведение личной встречи российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского "уже в ближайшее время".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые проходили в новом формате после долгого перерыва. Во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

