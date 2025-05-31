СМИ узнали, обсуждают ли в НАТО требования России о письменных обязательствах по нерасширению Альянса на восток

В НАТО не обсуждают требование России о предоставлении письменных обязательств по "нерасширению блока на восток". Такое требование Кремль выдвигает как одну из предпосылок для завершения полномасштабной агрессии против Украины.

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Однако эта тема ни разу не поднималась ни на недавних, ни на более отдаленных во времени встречах в рамках Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на информированных сотрудников и дипломатов НАТО сообщает "Радио Свобода".

Поскольку собеседники издания не были уполномочены на официальное общение с представителями СМИ, их слова "Радио Свобода" приводит на основе анонимности.

Журналисты напомнили, что недавно издание Reuters назвало требование "письменных гарантий нерасширения" НАТО одним из требований российского диктатора Владимира Путина для завершения войны. Однако источники "Радио Свобода" уверяют, что тема потенциального нерасширения НАТО не поднималась ни на одной из недавних, а также – более давних встреч в рамках Альянса.

"Возможно, это просто академическая дискуссия", – цитирует издание слова одного из собеседников, который напомнил, что любое решение НАТО принимается консенсусом.

Другой собеседник издания подчеркнул, что подобное "письменное обязательство по нерасширению" – это "не то, что они [россияне. – Ред.] могут так просто получить". И причина даже не в желании или нежелании должностных лиц блока предоставить такие "гарантии", а в том, что право любого государства свободно определяться с тем, в какой союз вступать, закреплено в целом ряде международных договоров.

В частности, это право предусмотрено в Североатлантическом договоре, которым было создано в 1949 году НАТО, а также в Венской конвенции о праве международных договоров 1969-го года и Хельсинкском Заключительном акте 1975-го.

Отдельно дипломат вспомнил об Основополагающем акте НАТО-Россия 1997 года, подчеркнув, что "он в любом случае мертв, но вместе с тем – существует". Упомянутый акт закрепляет принципы уважения независимости и территориальной целостности всех государств, нерушимости границ и права народа на самоопределение.

"Радио Свобода обратилось в МИД Великобритании, Германии, Елисейский дворец, также – в пресс-службу Североатлантического альянса с просьбой прокомментировать требования России к западным лидерам относительно нерасширения НАТО на восток и оценить вероятность, что их примут во внимание. Ответы будут опубликованы, как только они поступят", – указано в материале.

Напомним, ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США готовы обсудить требования России по нерасширению НАТО. Он назвал "обеспокоенность" Москвы "понятной" и де-факто назвал Альянс "угрозой" для государства-агрессора.

В Кремле "признанию" изрядно обрадовались.

Зато министр иностранных дел Чехии Ян Липавский потроллил Россию, подчеркнув, что НАТО не является угрозой для Москвы, скорее – скорее наоборот. Ведь там, где Россия граничит со странами Альянса, нет никаких войн, в отличие от стран, не входящих в блок.

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