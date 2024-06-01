Зеленский прибыл в Сингапур на конференцию 'Диалог Шангри-Ла': что будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла". Эта конференция является ключевой площадкой по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава государства планирует выступить на конференции и провести ряд встреч. Об этом президент сообщил в своих соцсетях.

"Глобальная безопасность невозможна, когда самая большая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием.

Восстановление справедливого мира в Украине, гарантирование глобальной продовольственной и ядерной безопасности – задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что в Сингапуре он проведет беседы с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимором-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и сингапурскими инвесторами.

В этом году конференция продлится с 31 мая по 2 июня. Выступление президента Украины запланировано на воскресенье, 2 июня.

Участниками конференции, среди прочих, будут министр обороны США Ллойд Остин и его китайский коллега Дун Цзюнь, заместитель начальника штаба обороны Франции Пьер Вандье, а также министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Президент Зеленский выступит на пленарном заседании, посвященном решениям для Глобального мира и региональной стабильности. По данным СМИ, Россия не будет участвовать в этой конференции.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ шантажирует некоторых лидеров стран с целью заблокировать их участие в саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. По словам главы государства, в саммите примут участие около сотни государств.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в День защиты детей заявил, что российская агрессия украла у маленьких украинцев безмятежность и заставила увидеть войну. Однако, несмотря на все проблемы, украинские дети во многом помогают взрослым держаться и не отдавать Украину оккупантам.

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