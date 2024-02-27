Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: подробности визита. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится наследным принцем, премьером страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Глава государства отметил, что планирует обсудить с ним украинскую формулу мира.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Еще одной темой будет вопрос возвращения пленных и депортированных лиц в Украину.

"Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Тема номер один – Формула мира. В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению украинцев из плена и он уверен, что эта встреча также приведет к положительным результатам. Кроме того, лидеры государств намерены обсудить перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

Напомним, что в понедельник, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе специального саммита в Париже. Мероприятие прошло по инициативе Эммануэля Макрона.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что всех причастных к принудительной депортации украинцев следует привлечь к ответственности за совершенные противоправные действия. Отдельно должны ответить те, кто издевается над нашими пленными. По словам президента, мы должны сделать для этого все возможное и невозможное.