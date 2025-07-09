'Каждый, кто хочет мира, должен действовать': Зеленский после масштабного удара РФ по Украине призвал Запад к введению новых санкций против Кремля

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую масштабную атаку страны-агрессора России по Украине. Он отметил, что оккупанты запустили по территории нашего государства 741 цель, среди которых ракеты и БПЛА различных типов.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. Украинский лидер призвал западных партнеров ввести новые санкции против Кремля.

"Новая масштабная атака России против наших городов. Было больше всего воздушных целей в сутки – 741 цель: 728 дронов разных типов, из которых более 300 – это "Шахеды", и 13 ракет – "Кинжалы" и "Искандеры". Большинство целей было сбито. Применялись наши дроны-перехватчики – есть десятки сбитьий. Работали и мобильные огневые группы – тоже есть десятки сбитий. Спасибо всем воинам за меткость", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что сейчас в ряде украинских областей идет ликвидация последствий ночной вражеской атаки, а основной удар пришелся по Луцку. В Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях также зафиксированы повреждения.

Зеленский убежден, что российские обстрелы являются показательной атакой. Агрессор отвергает какие-либо попытки прекратить огонь и закончить войну.

"Очередное доказательство, что нужны санкции – болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не о новых ударах. Каждый желающий мира должен действовать", – написал президент.

Напомним, в ночь на 9 июля Россия массово атаковала Луцк с применением дронов и ракет разных типов. В результате вражеских ударов вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, зафиксировано разрушение и возгорание также в одном из гаражных кооперативов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июля РФ массированно атаковала Украину ударными БПЛА, запустила "Кинжалы" и крылатые ракеты. В украинских городах прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, основная масса вражеских средств воздушного нападения была направлена на Луцк и Житомир.

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