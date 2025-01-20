"Это день перемен, а также надежд": Зеленский поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 января, поздравил Дональда Трампа и американский народ с его вступлением в должность президента США. Глава нашего государства отметил, что это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе глобальных вызовов.

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Об этом Зеленский написал в соцсети Х. Он пожелал Трампу успеха и отметил, что и с нетерпением ожидает активного и взаимовыгодного сотрудничества.

"Вместе мы сильнее и можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста", – добавил гарант.

Зеленский подчеркнул, что провозглашенная Трампом политика мира благодаря силе дает шанс на укрепление американского лидерства и достижение надежного и справедливого мира.

"Именно сейчас решается, каким будет этот век, и мы все должны действовать вместе, чтобы этот век был большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудачи", – написал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января Дональд Трамп официально стал 47-м в истории главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Мы вели онлайн-трансляцию этого события.

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