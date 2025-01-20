'Шанс, которым нужно воспользоваться': Зеленский заявил, что украинцы готовы работать вместе с американцами ради мира

Украинцы готовы работать вместе с американцами ради мира. Который должен быть настоящим. Это шанс, которым нужно воспользоваться.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении. Он также пожелал удачи президенту Дональду Трампу и всей Америке.

"Инаугурация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он сильный человек. Я желаю успеха президенту Трампа, всей Америке. Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира – настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться", – подчеркнул президент.

Кроме того, он рассказал, что провел сегодня очередную ставку. На ней было, в частности, заслушано много вопросов и по внутреннему производству, и по ремонту техники. Президент добавил, что украинский ОПК и оборонное производство – это безусловный приоритет.

Также во время обращения Зеленский отметил работу Службы безопасности Украины, ГБР, Национальной полиции, прокуратуры по справедливости в Украине, в том числе по военным делам.

"И денежные "военкомы", и ситуации, как на Харьковщине, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю и снова выйти на Харьков, и преступные ошибки в руководстве бригадами – все это требует расследования и справедливых ответов. Я благодарю правоохранителей за сегодняшние шаги, и важно, чтобы люди чувствовали, что статус или какие-либо вчерашние заслуги не отменяют верховенства права", – подчеркнул украинский лидер.

Президент также добавил, что сегодня Украину посетил спикер Сейма Литвы.

"Мы говорили о дальнейшем сотрудничестве между нашими государствами, между нашими народами. Я благодарен за поддержку всех литовцев, всех наших друзей, хочу поблагодарить Гитанаса, президента Литвы. И уверен: сейчас именно такое единство, как между нашими странами – между Украиной и Литвой – нужна всей нашей Европе, чтобы мы смогли достичь безопасности для себя, для всех в Европе. шанс", – резюмировал свое обращение президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 января, уже поздравил Дональда Трампа и американский народ с его вступлением в должность президента США. Глава нашего государства отметил, что это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе глобальных вызовов.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января Дональд Трамп официально стал 47-м в истории главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Мы вели онлайн-трансляцию этого события.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!