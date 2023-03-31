Зеленский прибыл в Бучу в годовщину освобождения города вместе с западными партнерами и вручил награды защитникам. Фото и видео

В пятницу, 31 марта, в годовщину освобождения Бучи в Киевской области от российской оккупационной армии, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город вместе с иностранными партнерами. В первую очередь политики почтили память мирных украинцев, погибших от рук путинской армии в течение 33 дней оккупации.

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Фото с места событий показал корреспондент OBOZREVATEL. Вместе с лидером государства в многострадальную Бучу прибыли президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Словении Роберт Голоб, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также в этот день на пересечении выезда из Бучи в сторону Ворзеля подняли государственный флаг на огромном флагштоке и установлены памятные знаки – как символ благодарности подразделениям, героически противостоящим оккупантам.

Именно на этом месте 3 марта 2022 г. защитники Бучи дали бой превосходящим силам россиян на бронетехнике.

Президент Зеленский также вручил награды защитникам Киевской области:

– звание Героя Украины (посмертно) получил старший сержант Сергей Васич;

– почетным званием заслуженного врача Украины награжден медик Тертяной.

Как пишет издание Aktuality.sk, словацкая делегация во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером прибыла в Украину поездом в ночь на 31 марта. Политик намерен провести переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и обсудить помощь Киеву, а также интеграцию нашей страны в Евросоюз.

"У нас есть собственный опыт в этом. Мы также были страной, которая нуждалась в помощи других стран, чтобы догнать опоздавший поезд", – пояснил Хегер.

Вместе с ним в Украину приехал также министр обороны Ярослав Нади, который подтвердил, что Словакия уже передала ВСУ часть ЗРК "Куб" вместе с истребителями. При этом он сообщил, что ведет переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о еще одной возможности военной помощи. Это также обсуждается в рамках формата Рамштайна, группы государств, которые поддерживают страну в военном отношении.

"Это правда, что возможности Словацкой Республики уже ограничены. В чем мы можем сыграть ключевую роль, так это в производстве боеприпасов на наших заводах", – добавил Нади.

Напомним: в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов Зеленский напомнил миру о военных преступлениях армии государства-агрессора. Населенный пункт, расположенный всего в 33 км от украинской столицы, стал символом зверств путинских войск.

Президент отметил, что за 33 дня оккупации россияне жестоко убили 1400 мирных украинцев, среди которых 37 детей.

"Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в эти дни Украина отмечает первую годовщину освобождения Киевской области от российской оккупации. Особенно страшные следы россияне оставили после себя в городе Буча всего в 33 км от Киева. OBOZREVATEL упомянул, как это было;

– 5 марта в Буче Киевской области почтили память жертв расстрелов на улице Яблонской. Именно здесь, после освобождения пригорода столицы, были обнаружены тела убитых оккупантами местных жителей.

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