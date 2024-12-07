Зеленский прибыл с визитом в Париж, где может встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 декабря, прибыл в столицу Франции Парижа. Там у него запланированы встречи с несколькими главами государств, в том числе с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

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О прибытии Зеленского в Париж сообщили украинские СМИ. Вечером главы государств и правительств около 40 стран мира, в том числе Украины, примут участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери.

Нотр-Дам пострадал вследствие пожара, который охватил его пять лет назад. Все это время осуществлялось спешное восстановление храма.

Напомним, сегодня в Париж прибыл и избранный президент США Дональд Трамп. По данным СМИ, он может провести встречу с Зеленским.

По данным France 24, в 17:00 по Киеву состоится встреча Макрона с Трампом, а в 18:00 – с Зеленским.

Reuters сообщает, что возможна и трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона.

Как писал OBOZ.UA, 7 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что провел "детальный" телефонный разговор с Трампом, и выразил уверенность, что сможет договориться с ним о совместной стратегии относительно Украины. Шольц также исключил принятие каких-либо решений без участия Киева.

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