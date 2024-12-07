'Мы сможем': Шольц заявил, что с Трампом удастся разработать общую стратегию по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что сможет договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом о совместной стратегии в отношении Украины. При этом он исключил любые решения, которые могут приняты без участия украинцев.

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Соответствующее мнение Шольц высказал газете Funke Mediengruppe 7 декабря после разговора с Трампом по телефону. "Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу", – цитирует его Reuters.

Шольц добавил, что "детально" общался с будущим американским лидером, а его команда напрямую общалась с советниками Трампа по вопросам безопасности.

Украина становится одним из главных вопросов в предвыборной кампании в Германии, которая состоится после распада трехпартийной правящей коалиции Шольца, пишет Reuters.

Агентство напоминает, что Фридрих Мерц, консервативный лидер оппозиции, который находится "на пути к смещению Шольца", призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Шольц выступил против такого шага, заявив, что это может привести к эскалации войны.

В понедельник, 2 декабря, Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине в ходе своего визита в Киев, который, по его словам, стал сигналом Владимиру Путину о том, что Берлин будет поддерживать Киев столько времени, сколько потребуется.

Как сообщал OBOZ.UA, Шольц во время своего визита в Киев обсудил с президентом Владимиром Зеленским гарантию безопасности для Украины. По словам Зеленского, конкретные детали разговора останутся между ними.

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