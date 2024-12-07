Трамп прибыл в Париж на открытие собора Парижской Богоматери: он может встретиться с Зеленским – СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп 7 декабря прибыл в Париж в рамках своей первой международной поездки после победы на выборах. Он посетит французскую столицу по приглашению президента Эммануэля Макрона.

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Трамп прибыл для того, чтобы принять участие церемонии открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара 2019 года. В то же время у американского политика запланировано ряд встреч, среди которых могут быть переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Radio France internationale.

Мероприятие открытия собора Парижской Богоматери предоставляет политикам уникальную возможность пообщаться с Трампом до того, как он вступит в должность в январе 2025. В первую очередь он проведет переговоры с Макроном в Елисейском дворце.

Спустя час у Макрона запланирована встреча с президентом Украины Зеленским. Вместе с тем французские СМИ сообщают, что после этого может состоятся двухсторонняя встреча Зеленского с Трампом.

Источники заявили, что такая встреча имела бы огромное значение, учитывая опасения Украины, что Трамп, который когда-то хвастался, что может положить конец войне России с Украиной за 24 часа, может потребовать уступок от Москвы.

Стоит отметить, что накануне визита Трамп написал на своей странице Truth Social, что Макрон "проделал замечательную работу, обеспечив полную реставрацию Нотр-Дам". В свою очередь аналитики отмечают, что для Макрона приглашение Трампа вызывает чувство дежавю, поскольку он пытается добиться расположения импульсивного президента США, с которым у него были острые разногласия.

Ранее сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого намечена на 20 января, теоретически способна генерировать идеи для мира в Украине. Будущие члены аппарата нацбезопасности понимают, что победа диктатора Владимира Путина в Украине очень опасна.

Напомним, будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на слова российского олигарха, заявившему, что Путин "пошлет" мирное предложение Дональда Трампа. Генерал-лейтенант армии США в отставке посоветовал россиянину "залезть обратно в свою коробку" и постараться понять президента Трампа.

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