Зеленский прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филиппин: говорили о Саммите мира. Фото

В понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Манилу, где встретится с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Они говорили о Саммите мира и планах открыть в островной стране украинское посольство.

Об этом сообщили в ОПУ и филиппинские издания. Украинский лидер хотел встретиться с коллегой в Сингапуре, где оба принимали участие в "Диалоге Шангри-Ла", но их графики не совпали.

Отмечается, что, встретившись впервые в истории двусторонних отношений, президенты обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии, а также важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Филиппины согласились принять участие в мероприятии.

"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите. Также обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, экспорт украинской аграрной продукции в Филиппин", – говорится в сообщении ОПУ.

Там добавили, что президент выразил благодарность стране за поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства, за четкую позицию относительно агрессии России, за поддержку важных резолюций ООН.

Издание Philippine News Agency сообщило, что двусторонняя встреча состоялась во дворце Малаканьян. Находясь там, Зеленский объявил о планах Украины открыть в этом году посольство на Филиппинах. В Офисе президента уточнили, что это важно для укрепления двустороннего сотрудничества.

"Зеленский ранее выразил намерение углублять сотрудничество с Филиппинами на отдельных международных площадках. Дипломатические отношения между Филиппинами и Украиной установлены 7 апреля 1992 года. Две страны активно взаимодействуют в рамках международных организаций, в том числе ООН", – добавили журналисты GMA Integrated News.

В частности, Филиппины поддержали Украину в голосовании за резолюцию о ее территориальной целостности во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2014 года, а также решительно осудили российскую агрессию после начала полномасштабного вторжения.

По данным Бюро иммиграции Республики Филиппины, по состоянию на май 2024 года в стране проживает 95 украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня в Сингапуре Владимир Зеленский принял участие в Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Он рассказал, что намерение присутствовать на встрече в Швейцарии уже подтвердили делегации из 106 стран мира.

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