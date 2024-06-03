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Зеленский прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филиппин: говорили о Саммите мира. Фото

Марина Лисничук
Новости политики
2 минуты
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Зеленский прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филиппин: говорили о Саммите мира. Фото

В понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Манилу, где встретится с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Они говорили о Саммите мира и планах открыть в островной стране украинское посольство.

Об этом сообщили в ОПУ и филиппинские издания. Украинский лидер хотел встретиться с коллегой в Сингапуре, где оба принимали участие в "Диалоге Шангри-Ла", но их графики не совпали.

Отмечается, что, встретившись впервые в истории двусторонних отношений, президенты обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии, а также важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Филиппины согласились принять участие в мероприятии.

Зеленский прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филиппин: говорили о Саммите мира. Фото

"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите. Также обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, экспорт украинской аграрной продукции в Филиппин", – говорится в сообщении ОПУ.

Зеленский прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филиппин: говорили о Саммите мира. Фото

Там добавили, что президент выразил благодарность стране за поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства, за четкую позицию относительно агрессии России, за поддержку важных резолюций ООН.

Зеленский прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филиппин: говорили о Саммите мира. Фото

Издание Philippine News Agency сообщило, что двусторонняя встреча состоялась во дворце Малаканьян. Находясь там, Зеленский объявил о планах Украины открыть в этом году посольство на Филиппинах. В Офисе президента уточнили, что это важно для укрепления двустороннего сотрудничества.

Зеленский прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филиппин: говорили о Саммите мира. Фото

"Зеленский ранее выразил намерение углублять сотрудничество с Филиппинами на отдельных международных площадках. Дипломатические отношения между Филиппинами и Украиной установлены 7 апреля 1992 года. Две страны активно взаимодействуют в рамках международных организаций, в том числе ООН", – добавили журналисты GMA Integrated News.

Зеленский прибыл с визитом в Манилу и встретился с президентом Филиппин: говорили о Саммите мира. Фото

В частности, Филиппины поддержали Украину в голосовании за резолюцию о ее территориальной целостности во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2014 года, а также решительно осудили российскую агрессию после начала полномасштабного вторжения.

По данным Бюро иммиграции Республики Филиппины, по состоянию на май 2024 года в стране проживает 95 украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня в Сингапуре Владимир Зеленский принял участие в Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Он рассказал, что намерение присутствовать на встрече в Швейцарии уже подтвердили делегации из 106 стран мира.

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