Зеленский прибыл с визитом в Таллинн и встретился с президентом Эстонии. Фото
В четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. Он встретился с главой государства Аларом Карисом.
О переговорах эстонский лидер сообщил в соцсети Х (exTwitter). Он назвал этот день очень особенным.
"Мы приветствуем Владимира Зеленского в Эстонии. Наша крепкая дружба базируется на общих ценностях, идеалах, к которым мы стремимся, всегда есть демократия и свобода", – написал Карис в сети.
Визит украинского лидера посвящен темам агрессии России и долгосрочной поддержке Украины, необходимой для победы нашей страны в войне с РФ.
В аэропорту Таллинна его встретил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна. Чиновник написал на своей странице в соцсети Х, что Эстония твердо стоит на стороне Украины в борьбе против российского агрессора. Также эстонский министр убежден, что "мы победим в этой войне!"
Вместе с Зеленским в Эстонию прибыл также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Это большая честь приветствовать хороших друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне", – отметил Тсахкна.
К слову, это первый визит Зеленского в Эстонию за период полномасштабной войны. В последний раз глава государства был в Таллине в 2019 году.
Напомним, 10 января президент Украины посетил столицу Литвы Вильнюс. Там он встретился с президентом Гитанасом Науседой. Главными темами визита стали безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшая координация европейской поддержки.
Находясь в Литве, Зеленский анонсировал визит в Эстонию и Латвию.
"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Позже буду в Таллинне и Риге, а сегодня – Вильнюс", – сказал глава государства.
По итогам визита украинской делегации Литва приняла новый пакет военной помощи для Украины общей стоимостью 200 млн евро. В него войдут, в частности, боеприпасы, генераторы, системы детонации и бронетранспортеры М-577.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Во время визита в Вильнюс Зеленский вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и первой леди Дианой Науседене встретились с украинской общиной Литвы. Мероприятие прошло в Украинском центре.
– Накануне визита Зеленского президент Эстонии заявил, что его страна, как и другие партнеры Украины, "многое сделали для помощи Украине, но нужно сделать еще больше, чтобы Украина победила, а агрессор проиграл".
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