Во время визита в Вильнюс Зеленский встретился с украинской громадой Литвы. Фото

Во время официального визита в Литовскую Республику президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и первой леди Дианой Науседене встретились с украинской громадой Литвы. Мероприятие прошло в Украинском центре в Вильнюсе.

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Об этом сообщил сайт главы государства. У входа президентов встретили украинские дети и подарили собственноручно сделанные фетровые сине-желтые цветы, являющиеся символом Украинского центра.

Гитанас Науседа напомнил, что инициатива создания центра принадлежит первой леди Литвы и Украины – Диане Науседене и Елене Зеленской. Центр оказывает помощь украинцам, вынужденным искать в Литве защиту от российской войны.

"Научные круги, неправительственные организации, государственный и частный секторы объединили свои усилия, чтобы обеспечить украинцам возможность развивать свою культуру и получить необходимую поддержку в этом центре", – рассказал он.

Президент Литвы подчеркнул, что, пока идет война, двери Украинского центра всегда будут открыты для украинцев.

"Мы продолжим обеспечивать достойные условия жизни для украинских граждан, вынужденных бежать от войны в Литву. Самое главное, что эта поддержка отражает отношение литовского общества, поэтому она сильна и неизменна", – сказал президент Литвы.

Владимир Зеленский ознакомился с деятельностью организаций, поддерживающих Украинский центр и оказывающих помощь временно перемещенным украинским гражданам. В частности, это Литовское общество Красного Креста, "Каритас Литва", волонтерская организация "Сестры – сестрам", Служба помощи Мальтийского ордена.

Глава Украинского государства поблагодарил Гитанаса Науседи и Диану Науседене за теплое отношение к украинским гражданам и чрезвычайно эмоциональную часть его визита в Литву.

"Спасибо за эту эмоцию: я увидел наших детишек, их глазки. У них взрослые глаза, но они улыбались. Они чувствовали себя почти как дома. Делают селфи. И они живы. Спасибо", – сказал Владимир Зеленский.

Он убежден, что после победы Украины в развязанной Россией войне все украинцы вернутся домой.

"Мы сделаем все, чтобы приблизить это время. Мы сделаем все, чтобы вы вернулись домой. И я сделаю все, чтобы украинцы никогда не забыли, как Литва помогала нашим гражданам", – подчеркнул президент Украины.

Глава государства поблагодарил первых леди Литвы и Украины за реализацию этой замечательной инициативы. Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Диану Науседене и наградил ее орденом Княгини Ольги I степени.

"Я хотел бы вас, Диана, лично поблагодарить как президент Украины от народа Украины за ваше чувство связи с украинцами", – сказал он.

Первая леди Литвы отметила героизм украинцев, ведущих упорную борьбу за свободу, независимость и демократию.

"Для меня большая честь получить государственную награду Украины из рук президента Владимира Зеленского. Это награда всему литовскому народу, который с начала войны объединился ради Украины и ее народа", – отметила Диана Науседене.

Владимир Зеленский выразил благодарность и уважение ректору Университета Витовта Великого профессору Юозасу Аугутису за помощь и содействие.

"Эта война забрала у Украины очень много, но и очень многое нам открыла: друзей не бывает много, но они есть. Спасибо, Литва, что вы у Украины есть", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в Вильнюсе рассказал, что Украина пока не испытывает давления от партнеров по заморозке войны, начатой Россией на территории нашего государства. Союзники еще не готовы официально высказать ответные сигналы.

Также сообщалось, что Литва приняла новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 200 млн. евро. В него войдут, в частности, боеприпасы, генераторы, системы детонации и бронетранспортеры М-577.