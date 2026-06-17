Страны G7 договорились увеличить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных ракет: что известно

Лидеры стран "Большой семерки" выступили с заявлением по геополитическим вопросам, в котором пообещали увеличить военную поддержку Украины. Политики заявили, что готовятся увеличить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

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Также страны G7 заявили, что в российско-украинской войне "наблюдается новый импульс". Об этом говорится в соответствующей декларации на сайте саммита "Большой семерки" во французском Эвиане.

Новые поставки оружия

Лидеры "Большой семерки" заявили о "единстве в своей непоколебимой поддержке Украины". Политики выразили солидарность с украинским населением, пострадавшим от нападений на критически важную инфраструктуру и культурное наследие.

"Мы высоко оцениваем стойкость Украины и ее успехи на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас наблюдается новый импульс. Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности", – говорится в заявлении стран G7.

Кроме того, участники саммита заявили, что "готовы рассмотреть" вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство внутри Украины.

Пережить следующую зиму

Кроме военной помощи страны "Большой семерки" рассказали о важности энергетической устойчивости, исходя из потребностей и приоритетов, выраженных украинскими властями.

Политики заявили, что договорились оказать дальнейшую поддержку, чтобы "Украина смогла пережить следующую зиму".

Давление на РФ

В контексте санкционных вопросов против страны-агрессора России страны "Большой семерки" также выразили единогласную позицию. Политики заявили, что обязуются усилить давление на российскую военную экономику.

В этом контексте страны G7 обещают усилить санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора России. Участники саммита подчеркнули, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер, поскольку президент США Дональд Трамп заключил сделку с Ираном по возобновлению работы Ормузского пролива.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по результатам первого дня переговоров на саммите G7 во Франции риторика европейских политиков неожиданно сменилась с тревоги на оптимизм. Вопреки опасениям, президент США Дональд Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию. Однако взамен американский лидер требует от европейцев конкретной помощи в стабилизации ситуации вокруг Ирана.

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