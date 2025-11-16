Зеленский анонсировал "историческое соглашение" с Францией: чем оно поможет Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке "исторического соглашения" с Францией. Оно будет касаться значительного усиления боевой авиации и оборонных возможностей Украины.

Документ планируют согласовать во время европейского визита главы государства, в рамках которого он посетит ряд стран-партнеров. Об этом он заявил в воскресенье, 16 ноября, во время обращения.

Зеленский подчеркнул, что Украина не теряет ни одного дня для укрепления обороны, продолжая переговоры с международными партнерами. Одним из ключевых результатов текущего европейского турне должна стать договоренность с Францией, которая предусматривает существенное усиление украинской авиации и возможностей защиты воздушного пространства. Подписание соглашения ожидается в понедельник.

"Историческое соглашение мы подготовили также с Францией – будет значительное усиление нашей боевой авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей. По графику визита, это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать наших целей, наших задач", – сказал президент.

Напомним, Зеленский анонсировал договоренность с еще одной страной о поставках газа в Украину. Глава государства заявил, что подготовлена договоренность с Грецией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Франция в ближайшие дни передаст Украине новую партию истребителей Mirage 2000 и ракеты класса "земля – воздух" Aster 15 и 30, которые используют в системах SAMP/T Mamba. Глава государства подчеркнул, что союзники имеют общую цель – обеспечить стабильную поддержку Украины и усилить давление на Россию.

