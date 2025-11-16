Зеленский заявил о налаживании еще одного направления поставки газа в Украину: все детали

Президент Владимир Зеленский анонсировал договоренность с еще одной страной о поставках газа в Украину. Глава государства заявил, что подготовлена договоренность с Грецией.

По словам Зеленского, это будет еще одно направление поставки газа, чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.

Запас газа на зиму

Зеленский отметил, что с Грецией есть договоренности о финансировании импорта газа. В этом случае речь идет о почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.

Также президент уточнил, что, помимо государственных средств, газ для Украины будут покупать за счет европейских банков под гарантии Еврокомиссии.

"Правительство Украины направило средства на финансирование импорта, помогают наши европейские партнеры, европейские банки – под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами – полное финансирование будет. Делаем широкие возможности для снабжения зимой", – заявил Зеленский.

Напомним, Соединенные Штаты стремятся вытеснить российский газ из Европы "до последней молекулы". В рамках этой усилий Вашингтон проводит активную дипломатическую кампанию для замещения российского топлива американским СПГ.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство продлило действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, по крайней мере до этого периода, цена на газ для населения меняться не будет и составит 7420 грн за 1000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

