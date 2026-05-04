Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Ереване

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 мая, прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который состоится в столице Армении Ереване. Всего на это мероприятие в этом году пригласили 48 глав государств и правительств.

Об этом сообщило издание Укринформ. Впервые в мероприятии примет участие страна за пределами Европы – Канада.

"Саммит в Ереване состоится под лозунгом "Строим будущее: единство и стабильность в Европе". Впервые в форуме Европейского политического сообщества примет участие страна из-за пределов Европы – Канада, которую будет представлять премьер-министр Марк Карни", – отметили в медиа.