Разрыв между зарплатами увеличивается: украинцам рассказали, что происходит на польском рынке труда

На польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в различных сегментах экономики страны. К примеру, в феврале-2026 средняя зарплата в пищевой промышленности выросла на 3,62% в годовом измерении – до 7 511 злотых (до вычета налогов. По актуальному курсу НБУ это равно 91 588 грн). А в автомобильной отрасли рост зарплат составил сразу 8,75% – до 9 842 злотых (120 012 грн).

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили:

Рост зарплата в автопроме значительно превысил средний показатель по бизнес-сектору, который составляет 6,07%.

При этом именно в этой отрасли произошло одно из самых больших сокращений занятых работников за год.

"Польский рынок труда остается стабильным, но его развитие происходит неравномерно. Рынок труда становится все более сегментированным", – констатировали аналитики.

Одной же из причин этого, по их словам, является высокая конкуренция за квалифицированных специалистов в промышленности и технологических секторах. Что и обуславливает более высокий рост зарплат в этих отраслях.

Вместе с тем, подчеркивается, общие темпы роста средней заработной платы в Польше замедляются. Так:

в феврале 2026 года, она выросла на 6,07%;

в январе – на 6,13%;

в IV квартале 2025 года – на 7,46%;

по итогам всего 2025 года – на 8%;

в 2024 году – на 11,8%.

"Таким образом, в ближайшей перспективе польский рынок труда, вероятно, будет развиваться в двух параллельных плоскостях. С умеренным общим ростом заработных плат – и одновременно углублением разрыва между секторами, где сохраняется дефицит кадров, и теми, где спрос на рабочую силу снижается", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в начале 2026 года на польском рынке труда усилилась тенденция к сокращению персонала. По данным Госслужбы занятости страны, бизнес заявил о намерениях провести групповые увольнения 9 060 работников, что сразу на 50% больше, чем было в это время в 2025-м.

