Британия готовится присоединиться к €90 млрд помощи Украине: санкции против Кремля усилят

Великобритания намерена начать переговоры о присоединении к кредитной программе Европейского Союза (ЕС) для Украины объемом 78 млрд фунтов стерлингов (более 100 млрд долларов). Отмечается, что это поможет покрыть до двух третей финансовых потребностей Украины в ближайшие два года. Параллельно планируется усиление санкций против России.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Значительная часть этих средств будет направлена на оборонные нужды – закупку вооружения, техники и другие критически важные элементы для сдерживания агрессии Россия.

Присоединение Лондона к этой программе может стать одним из самых мощных сигналов консолидации Европы в вопросе безопасности. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер озвучит соответствующую позицию во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване – форума, созданного после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В 2022 году европейские государства существенно пересмотрели подходы к обороне и сотрудничеству. Усиление координации между странами ЕС и Великобританией, несмотря на выход Лондона из блока, свидетельствует о прагматичном подходе к безопасности континента.

В своем заявлении Стармер отметил, что совместные действия Европы приносят реальные результаты, а в условиях нестабильности необходимо действовать быстрее и решительнее. Речь идет не только о поддержке Украины, но и о формировании новой архитектуры безопасности на континенте.

Параллельно с финансовой помощью Лондон продолжает политику санкций. Власти страны анонсировали новый пакет ограничений против российских компаний, направленный на разрушение цепочек поставок военных ресурсов. Санкционное давление вместе с финансовой поддержкой Украины создает двойной эффект: ослабление военного потенциала агрессора и укрепление обороноспособности Украины.

Активизация европейского сотрудничества происходит на фоне растущего давления со стороны США. Администрация Дональда Трампа призывает европейских союзников брать на себя большую ответственность за безопасность региона. Дополнительным фактором напряжения стали разногласия относительно конфликтов на Ближнем Востоке, в частности позиции по противостоянию с Ираном.

Кроме военного аспекта, инициатива открывает новые перспективы для бизнеса. Британские компании могут получить доступ к крупным контрактам в сфере обороны и восстановления Украины. В то же время в самом ЕС продолжаются дискуссии об условиях предоставления кредита.

Часть финансирования может быть связана с проведением реформ в Украине, включая изменения в налоговой политике и экономическом управлении. Отдельно Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш оборонного пакета может поступить уже в ближайшее время, и он будет направлен, в частности, на развитие украинских беспилотных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что европейские страны должны взять на себя большую часть финансирования войны в Украине. Он выступил с такой позицией во время слушаний в Палате представителей, отвечая на вопрос о роли США в поддержке Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!