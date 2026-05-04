Последний парад наступает

В России готовится жалкая пародия на парад. Военной техники на параде не будет — только пешие колонны долбодятлов в военной форме.Власти боятся украинских атак, да и вся техника на фронте.

Я думаю, маршировать тоже побоятся. Российские вояки стройными рядами проползут по Красной площади по-пластунски. Впереди — Белоусов с Герасимовым.

А Путин будет наблюдать за ними из мавзолея, но не с трибуны, а из ленинского саркофага. Испуганный диктатор будет там лежать, загримированный под Ленина (мумия которого на реставрации), в надежде, что Владимира Ильича украинцы точно не тронут, ведь он "создал Украину".

А если серьёзно, фактическая отмена парада — сильный удар по религии победобесия и дискредитация её верховного жреца Путина. Для победобесных отмена военного парада на 9 мая — как если бы отменили всенощную перед Пасхой, то есть неслыханное кощунство и нарушение традиции. Это удар по авторитету и легитимности Путина.