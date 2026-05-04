Хорошо, что широкая дискуссия об угрозах коррупции для институциональной устойчивости Украины в войне таки началась. Плохо, что пришлось начинать именно так, с проблем руководства страны и приближенных к нему лиц, что тактически создает риски и угрозы во время войны, но стратегически ведет к укреплению страны и способности победить врага.

Конечно, и враги и даже некоторые партнеры могут воспользоваться ослаблением руководителей и возможной избыточной информацией из оборонного сектора для врага. Но, если ничего сейчас не делать, будет еще опаснее.

Опыт стран, которые десятилетиями находятся в состоянии войны, или пережили масштабные конфликты, показывает: коррупция в оборонном секторе является прямой угрозой выживанию государства.

Международный опыт также свидетельствует, что в условиях войны коррупция обычно возрастает из-за концентрации власти, ограничения прозрачности и необходимости быстрого принятия решений. В то же время, такой кризисный период может стать катализатором для радикальных реформ, которые в мирное время тормозились.

Украине уже давно надо было выработать свою модель уменьшения коррупции именно во время войны. Никогда не поздно. Без этого – на победу можно будет только без надежды надеяться...

Что интересно из международного опыта?

Хорватия

Нулевая толерантность к "своим": Хорватский опыт показал, что приближенность к руководству страны, даже статус ветерана не должен быть индульгенцией за коррупционные преступления.

Внешний стимул: Процесс вступления в ЕС был главным двигателем реформ, поскольку без реальных шагов по борьбе с коррупцией страна не могла присоединиться к Евросоюзу.

Соединенные Штаты Америки

Опыт США во время Второй мировой войны является классическим примером того, как парламентский надзор и гражданский контроль могут сдерживать коррупцию даже в периоды экстремальных военных расходов.

Главным инструментом этой борьбы стал Комитет Трумэна (официально – Специальный комитет Сената по исследованию программы национальной обороны).

В 1941 году сенатор Гарри Трумэн (будущий президент США) инициировал создание комитета, обеспокоенный сообщениями о расточительстве и злоупотреблениях при строительстве военных объектов.

Основные достижения комитета:

Экономия средств: По оценкам, комитет сэкономил государству около $10–15 миллиардов (в ценах того времени).

Выявление некачественной продукции: Были разоблачены поставки дефектных авиадвигателей и некачественной стали, что спасло жизни тысячам американских военных.

Борьба с монополиями: Комитет разоблачил попытки крупных корпораций искусственно ограничивать производство стратегических материалов для удержания высоких цен.

Контроль за "людьми за доллар": Был выявлен конфликт интересов у топ-менеджеров корпораций, которые работали в правительстве за номинальную зарплату, но продолжали лоббировать интересы своих компаний.

Кроме комитета, США внедрили ряд институциональных предохранителей:

War Production Board (Совет по военному производству) – централизованный орган, который регулировал распределение ресурсов и выдачу военных контрактов, минимизируя хаотичные закупки, создававшие почву для откатов. Закон о ложных требованиях (False Claims Act): хотя закон действовал еще со времен Гражданской войны, во время Второй мировой он активно использовался для наказания подрядчиков, которые завышали цены. Публичность и прозрачность: Комитет Трумэна провел более 430 открытых слушаний и опросил почти 1800 свидетелей. Все отчеты комитета принимались единогласно обеими партиями, что делало невозможным политическое прикрытие коррупционеров.

Почему это сработало?

Эффективность борьбы в США базировалась на независимости контроля. Комитет Трумэна не подчинялся Белому дому, что позволяло ему критиковать даже президентскую администрацию Рузвельта за ошибки в оборонном планировании.

Южная Корея

История Южной Кореи содержит один из самых трагических примеров последствий военной коррупции, который стал уроком для всей нации.

Трагедия Национального корпуса обороны (1950–1951): Во время Корейской войны из-за хищения средств чиновниками десятки тысяч призывников погибли не от пуль, а от голода и обморожения. Это привело к расстрелу пяти виновных чиновников и радикальному пересмотру контроля.

KONEPS (Электронные закупки): Республика Корея создала одну из самых совершенных в мире систем электронных торгов. Это позволило значительно снизить уровень "откатов" и непрозрачных договоренностей в государственном секторе.

Израиль

В Израиле борьба с коррупцией в армии базируется не на большом количестве гражданских контролеров, а на жесткой внутренней этике и уголовном законодательстве.

Общественный договор: в израильском обществе коррупция в армии воспринимается как синоним национальной катастрофы. Поскольку в армии служит почти каждый (система резервистов), любое хищение воспринимается как кража у собственной семьи.

Наследственность и элитарность: военные предприятия внедряют политику "нулевой толерантности" к взяточничеству, поскольку их выживание зависит от международных контрактов и доверия партнеров.

Слабое, но понятное, место – прозрачность: несмотря на высокую эффективность, Transparency International отмечает, что оборонный сектор Израиля остается достаточно закрытым от общественного контроля из-за секретности военного бюджета.

Эти примеры показывают, что идеальной модели нет, но есть таки действенные механизмы для системного противодействия коррупции в оборонном секторе, даже во время войны.

Коррупция – явление, которое присуще многим странам. Важно, какие масштабы и ее тип. К тому же – это не единственная составляющая коррозии, которая уничтожает эффективность государственного управления.

Борьба с коррумпированными персоналиями не равна системному противодействию коррупции. Тем не менее, если джинна выпустили из бутылки – его уже обратно не запихнешь.

Должна быть реакция. Оперативная. Системная. Не словами, а действиями!

У людей, и на фронте, и в тылу – обостренный запрос на справедливость. Удовлетворить его – это необходимое условие выживания действующей власти и в целом страны.

Мы все – в одной лодке! И эта лодка должна залатать пробоины и выплыть из бурных волн, а тонуть будут лишь вражеские корабли!