20-27 апреля КМИС опросил методом телефонных интервью 1005 респондентов на подконтрольной территории.

Результати - тільки найважливіші й дуже скорочено:

1. Частка тих, хто готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, за 2 місяці впала з 54 до 48 відсотків, тобто більшість тепер вже не готова.

2. Стосовно того, що у разі повторного нападу Європа надасть необхідну підтримку для його відбиття, рахунок довіри Європі з початку року, тобто за 4 місяці, змінився з 59:31 на 52:41, тобто з +28 на +11. Але плюс зберігається.

Щодо ж США рахунок змінився з 39:40 на 27:57, тобто з -1 на -30.

До речі - моя особиста позиція: не довіряю ані Європі, ані США, але війну треба зупиняти негайно, гарантії ж безпеки після Будапештського меморандуму тепер мають будуватися не на довірі, а на брутальній зацікавленості.

В нашому випадку - на зацікавленості Сполучених Штатів при вирішенні різноманітних світових питань мати на своєму боці досвідчених українських військових і тиснути для цього на РФ, щоб змінила напрямок вектора агресії в якийсь інший бік.