Санкции в обмен на призрачную тишину: как опасная формула Трампа открывает Путину очередное окно возможностей. Интервью с Мережко

Сигналы администрации президента США Дональда Трампа о возможном смягчении санкций против РФ в обмен на краткосрочное перемирие, фактически без каких-либо гарантий, открывают для Кремля окно возможностей, которое ранее было плотно закрыто единством Запада. Параллельно риторика Трампа в отношении НАТО, включая угрозы сокращения военного присутствия США в Европе и разделение союзников на "правильных" и "неправильных", еще больше подрывает базовый принцип коллективной безопасности. Статья 5 работает не только как юридическое обязательство, а как психологический фактор сдерживания. Если же появляется даже тень сомнения в готовности США ее выполнять, это автоматически меняет стратегические расчеты Москвы. На этом фоне идея "перемирия в обмен на санкции" выглядит не как дипломатический прорыв, а как тактическая пауза, выгодная прежде всего России. Она позволяет перегруппировать силы, снизить давление экономических ограничений и одновременно протестовать слабость

Самое опасное – сочетание двух факторов: временное ослабление санкционного давления и стратегическая неопределенность в отношении НАТО. Именно в такой среде Владимир Путин, уже продемонстрировавший склонность к риску, может решить проверить границы допустимого. Не обязательно через полномасштабную войну, но через гибридные или ограниченные военные действия против стран восточного фланга Альянса.

Европа сегодня находится в фазе перевооружения и постепенного усиления. Но этот процесс требует времени. И если трансатлантический разрыв будет углубляться быстрее, чем будет расти европейская оборонная способность, возникает опасное "окно уязвимости". Именно его Кремль может попытаться использовать, чтобы поставить под сомнение саму суть НАТО – не декларативно, а на практике.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– Российский диктатор обратился к президенту США с предложением о прекращении огня. Пока что временные рамки неизвестны, но очевидно, его как минимум интересует дата 9 мая.

– Я выражаю свое субъективное мнение. Считаю, что надо говорить о серьезном перемирии, не ради проведения парада, а в принципе. И это может быть раньше, например. Путин должен доказать серьезность своих намерений, в чем я очень глубоко сомневаюсь. Но ради проведения на несколько часов парада это выглядит очень сомнительно. То есть надо говорить о чем-то более серьезном, о реальном прекращении огня с соответствующими гарантиями.

В целом ситуация с этим перемирием – прежде всего признак слабости со стороны Путина и признание определенного поражения, потому что он всегда любил проводить военные парады и шоу, чтобы демонстрировать якобы победы. А победы, как оказывается, нет. Даже тот факт, что там не будет военной техники, свидетельствует о том, что он был вынужден урезать формат этого действа, и это очень показательно. Кроме того, это признак страха. Путин боится того, что этот праздник милитаризма будет испорчен, и пытается обеспечить хотя бы на несколько часов так называемое перемирие. Но мы понимаем, что речь не идет о настоящем перемирии, а лишь о страхе и желании гарантировать себе кратковременное спокойствие для создания картинки. На самом же деле Путин за последний год доказал военную несостоятельность российской военной машины. Ему не удалось даже полностью захватить Донецкую область, и это уже стратегическое поражение. Поэтому, по моему мнению, следует возвращаться к первоначальному плану президента Трампа о безоговорочном прекращении огня, то есть говорить о настоящем перемирии, а не об имитации ради проведения парада.

– Владимир Зеленский отреагировал так: мы поинтересуемся у Соединенных Штатов, о чем вообще идет речь. Почему Путин апеллирует к Трампу, будто у него есть какой-то выключатель, с помощью которого Украина остановится и сделает то, что Путин попросил, а президент США "продавил"? На ваш взгляд, будет ли Трамп и его администрация давить на Украину, чтобы Путин спокойно провел свой парад?

– Прежде всего цивилизованные демократические страны празднуют победу над нацизмом 8 мая, а не 9. То есть даже по логике Трампа речь должна была бы идти о 8 мая. Я не думаю, что он будет давить на наше руководство в этом вопросе, по крайней мере пока. Мне кажется, он не до конца понимает важность для Путина этого парада как инструмента тоталитарной пропаганды. Вероятно, диктатор РФ просто позвонил, что также является проявлением слабости, и пытается решить свой узкий вопрос. Надеюсь, что Трамп понимает неискренность Путина и его попытки манипуляции ради проведения парада, ведь речь не идет о серьезных намерениях вести реальные переговоры о перемирии.

– Западные СМИ сообщают, РФ может объявить кратковременное прекращение огня в Украине в случае, если США согласятся смягчить антироссийские санкции. То есть, по сути, такая "торговля" без всяких гарантий безопасности. Информацию также подтвердил Владимир Зеленский, который заявил: "Я знаю, что они поднимают вопрос об отмене санкций SWIFT, чтобы их банки могли работать. Для Украины это большой риск". Зеленский также добавил, что Украина приветствует прекращение огня, если оно "не будет использовано Россией как тактический обман". Как вы это оцениваете?

– Путин пытается воспользоваться ситуацией в связи с войной в Иране, чтобы убедить Трампа смягчить или даже снять санкции. Я думаю, что это нереально, хотя были признаки, что США некоторое время могли рассматривать смягчение для стабилизации цен на нефть. Но в целом речь не идет ни об отмене, ни о существенном смягчении санкций, ведь это важный инструмент давления и сдерживания российской агрессии. Поэтому санкции следует сохранять. Считаю, что Трамп и внешнеполитическая элита США это хорошо понимают и не пойдут на такие шаги, потому что это вызовет непонимание в американском обществе, поскольку нет никаких оснований для смягчения.

Надо четко понять, после этого шага Путин не останавливается, он ежедневно бомбит украинские города и уничтожает гражданское население. Наоборот, санкции нужно усиливать, иначе любое ослабление будет выглядеть как поощрение военных преступлений российской армии против Украины.

– Но понимает ли Дональд Трамп и его администрация суть того, чего хочет Путин в отношении Украины и Европы? Накануне Трамп снова довольно открыто заявил, что "Байден передал 350 миллиардов, и это основная причина, почему война продолжается". То есть, по этой логике, война продолжается не потому, что Россия не останавливается, а потому, что Украине помогли.

– Дело в том, что такие серьезные внешнеполитические решения принимаются не только президентом. Существует целый механизм, в котором участвуют Государственный департамент, Центральное разведывательное управление, другие спецслужбы. То есть принципиально важные решения, касающиеся Украины, не являются единоличными. Это в определенной степени гарантирует, что они будут отвечать национальным интересам США.

Заявление Трампа довольно неосторожное и не соответствует действительности, даже если говорить о цифре 350 миллиардов, она значительно завышена, ведь речь идет о сумме менее 100 миллиардов долларов. Кроме того, значительная часть этой помощи фактически осталась в пределах США, способствуя развитию оборонного производства и экономики. Важно также понимать, что эта помощь является инвестицией в безопасность как Европы, так и самих Соединенных Штатов. Кроме того, есть моральный и гуманитарный аспект, ведь эта помощь позволяет защищать гражданское население Украины. В частности благодаря системам противовоздушной обороны, таким как Patriot. Без нее Россия могла бы нанести еще больше вреда и вызвать больше жертв. Поэтому утверждение, что помощь Украине продолжает войну, является ошибочным, ведь она, наоборот, спасает жизни и укрепляет безопасность.

– Еще одно резонансное заявление президента США. Он объявил о возможном выводе американских войск из Германии, Испании и Италии, аргументируя это тем, что эти страны не поддерживают США в противостоянии с Ираном. Может ли это реально произойти, еще непонятно, но для НАТО такие заявления выглядят негативно. Может ли Путин, на этом фоне проблем и неопределенности НАТО, атаковать страну Европы?

– С одной стороны, Трамп хочет, чтобы европейские страны активнее поддерживали США, в частности в контексте Ирана. В то же время европейские государства справедливо отмечают, что такие действия требуют предварительных консультаций. Это их право. Важно понимать, что НАТО является оборонительным альянсом, и механизмы коллективной обороны, в частности статья 5, применяются только в случае прямого нападения на страну-члена. В то же время, в современном мире ключевым является понятие доверия, то есть уверенности в том, что союзники будут действовать совместно в случае угрозы. Подобные заявления могут ослаблять это доверие и создавать ложное впечатление о слабости НАТО. В то же время есть признаки того, что даже такие инициативы не являются полностью согласованными с Пентагоном, что еще раз подтверждает коллегиальный характер принятия решений в США. Поэтому, по моему мнению, несмотря на риторику, реальных изменений в размещении американских войск в Европе в ближайшее время не произойдет. Такие заявления могут выглядеть резко, но вряд ли они существенно повлияют на реальную способность НАТО.

– Угрожая европейским странам выводом войск, Дональд Трамп также сказал, что Соединенные Штаты "запомнят", что Европа в целом не пришла им на помощь в войне против Ирана. Не выглядит ли это как намек: мол, если у Европы возникнут проблемы с Россией, то США могут не прийти на помощь?

– Я убежден, что в случае реального нарушения территориальной целостности стран-членов НАТО и необходимости применения статьи 5 Соединенные Штаты окажут помощь. Они являются ключевым гарантом безопасности Альянса и ведущей военной силой, от которой зависит его эффективность. Поэтому такие заявления следует рассматривать прежде всего как политическую риторику. Реальность заключается в том, что НАТО доказало свою эффективность как самый сильный оборонный альянс в истории. Кроме того, США являются государством, где важную роль играет верховенство права, и они серьезно относятся к своим международно-правовым обязательствам. Статья 5 Североатлантического договора является именно таким обязательством, и оно не будет проигнорировано, несмотря на громкие политические заявления.

– По вашему мнению, насколько вероятен прямой военный конфликт между Россией и странами Европы? Сейчас в информационном пространстве активно обсуждается такая возможность. Например, из-за ударов дронов по российским нефтеперерабатывающим объектам со стороны чиновников РФ звучат обвинения, что якобы используется воздушное пространство стран Балтии. Также Россия заявляет, что Европа стала тылом для Украины, поскольку там производится вооружение, и даже публиковались адреса предприятий для запугивания. В то же время премьер Польши Туск прямо говорит о риске нападения в течение нескольких месяцев. Насколько реалистичны сценарии точечных ударов или провокаций?

– Россия уже давно ведет гибридную войну против стран НАТО, в частности информационные атаки, кибератаки, провокации. Это часть тактики запугивания и создания неопределенности. Путин действует по определенной модели: сначала провокация, потом оценка реакции. Если реакция слабая, он продвигается дальше. Именно поэтому важно демонстрировать готовность к решительному ответу. В то же время страны, которые находятся ближе к России, так называемые прифронтовые государства, хорошо осознают риски и активно готовятся к обороне. Это, наоборот, снижает вероятность нападения. Здесь действует принцип: чтобы избежать войны, нужно быть к ней готовыми. Поэтому риск существует, но именно уровень подготовки и солидарности НАТО является ключевым сдерживающим фактором. Путин, несмотря на агрессивное поведение, избегает прямого столкновения с сильным и объединенным противником.

– В Европе в то же время наблюдается определенное расхождение оценок. Например, в Польше говорят о высокой вероятности войны, тогда как в странах Балтии звучат более сдержанные оценки, в частности в отношении Украины звучат призывы не нагнетать ситуацию. Почему возникает такая разница в подходах, особенно учитывая то, что именно эти страны могут быть первыми под угрозой?

– Разница в оценках объясняется разными подходами к коммуникации рисков и внутриполитическими факторами, но общее понимание угрозы является общим. Страны Балтии, как и Польша, имеют исторический опыт взаимодействия с Россией и хорошо осознают потенциальную опасность. Они активно готовятся к возможным сценариям, чтобы иметь возможность дать отпор. В то же время публичные заявления могут отличаться по тону: где-то акцент делается на мобилизации общества, где-то на сохранении спокойствия. Но стратегически позиции совпадают. Важно исходить из того, что угроза существует, и действовать на опережение. В этом контексте ключевую роль играет поддержка Украины, ведь именно она сегодня является главным фактором сдерживания российской агрессии. Усиление санкций и военной помощи Украине - это не только вопрос поддержки, но и инвестиция в безопасность всей Европы.