'Неприемлемо': премьер Финляндии попросил Зеленского контролировать дроны

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допускать попадания дронов в воздушное пространство его страны. Это произошло после инцидента в ночь на воскресенье, когда два беспилотника, по подозрению, нарушили воздушное пространство Финляндии.

Орпо рассказал об этом в комментарии финскому вещателю Yle во время рабочей поездки в Армению. Он отметил, что обсудил ситуацию во время двусторонней встречи с Зеленским. По его словам, он подчеркнул поддержку Украины, но подчеркнул, что нарушение воздушного пространства является неприемлемым.

Петтери Орпо во время разговора подчеркнул, что Финляндия понимает право Украины на самозащиту. В то же время он добавил, что даже в таких условиях нельзя допускать инцидентов с нарушением границ.

Он сформулировал это прямо: Финляндия поддерживает Украину, но не принимает ситуаций, когда дроны залетают в ее воздушное пространство. И это, кажется, была ключевая часть разговора.

Орпо также выразил надежду, что после переговоров украинская сторона будет действовать осторожнее, чтобы подобные случаи не повторялись.

Детали инцидента

По словам премьера, правительство Финляндии имеет полную информацию о ночных событиях. Он подчеркнул, что любое нарушение воздушного пространства является серьезным случаем и рассматривается соответственно.

Орпо добавил, что страна имеет надлежащие возможности для контроля и защиты своего неба от дронов. И эти возможности планируют еще усилить в ближайшее время.

Он также отметил, что финские службы хорошо ориентируются в ситуации и выполняют свою работу. Но в то же время признал, что полностью защититься от беспилотников невозможно.

Несмотря на это, премьер заверил, что граждане могут чувствовать себя в безопасности. Как он сказал, финны могут спать спокойно ночью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Финляндии Александр Стубб оценил потери сторон в войне между Россией и Украиной за последние месяцы. По его словам, российские войска несут значительно большие потери по сравнению с украинскими. Речь идет о существенной разнице, которая, по оценкам, сохраняется в течение последнего времени. Стубб заявил, что за последние четыре месяца Россия потеряла на фронте примерно в четыре раза больше военнослужащих, чем Украина.

