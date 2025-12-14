Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин на переговоры с Зеленским по мирному плану – dpa

Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин в воскресенье утром для очередного раунда переговоров, направленных на поиск путей прекращения войны в Украине. В столицу Германии прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом стало известно во время общения президента с журналистами в чате. Ожидается, что в ближайшие дни в немецкой столице состоится серия встреч с участием украинских, американских и европейских чиновников.

О прибытии делегации США сообщает немецкое информационное агентство dpa. Информацию о запланированных встречах также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации.

Переговоры в Берлине и позиция Украины

В центре Берлина были замечены специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По словам Владимира Зеленского, переговоры в Берлине будут включать встречи с посланниками президента США и консультации с европейскими партнерами по основам будущего мира.

Президент Украины подчеркнул, что речь идет о политическом соглашении, которое должно обеспечить прекращение войны и гарантии безопасности для государства. Он отметил, что Украина работает над достижением достойного мира и недопущением повторной агрессии со стороны России.

Позиция США и сложные вопросы переговоров

Вашингтон в течение нескольких месяцев пытается согласовать требования сторон конфликта на фоне стремления Дональда Трампа к скорейшему завершению войны. Среди ключевых препятствий остаются вопросы контроля над восточными территориями Украины, в частности Донецкой областью, а также механизмы гарантий безопасности для Киева.

Зеленский заявил, что нынешний этап дипломатических усилий является важным для каждой украинской общины, а шансы на достижение договоренностей он оценил как значительные, хотя и непростые.

Требования России и реакция Запада

Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина вывела войска из части Донецкой области, которая остается под контролем Киева, и отказалась от курса на вступление в НАТО. Украинская сторона эти условия отклонила.

Советник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что российские силовые структуры должны остаться на оккупированных территориях даже в случае создания демилитаризованной зоны. Он также отметил, что поиск компромисса может затянуться, а предложения США, по его словам, были изменены Украиной и ее европейскими союзниками.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что целью Кремля является пересмотр границ в Европе, и подчеркнул, что падение Украины будет иметь последствия для всего континента. В то же время Путин отрицает намерения восстановления Советского Союза или нападения на страны НАТО.

Боевые действия на фоне дипломатии

Параллельно с дипломатическими усилиями Россия и Украина продолжают обмен воздушными атаками. По данным Воздушных сил ВСУ, ночью Россия запустила по Украине баллистические ракеты и 138 ударных беспилотников, большинство из которых было перехвачено.

Владимир Зеленский сообщил, что сотни тысяч семей в южных, восточных и северо-восточных регионах остаются без электроснабжения после массированных атак. По его словам, только за последнюю неделю Россия применила более 1500 дронов, почти 900 управляемых авиабомб и десятки ракет различных типов.

Министерство обороны России, в свою очередь, заявило о сбитии сотен украинских беспилотников и сообщило о повреждении инфраструктуры в ряде регионов РФ.

Как писал OBOZ.UA, что Владимир Зеленский публично подтвердил то, о чем неделями говорилось лишь кулуарно: США официально требуют, чтобы Украина вывела войска с Донбасса. В предложенном документе речь идет не только о Донецкой области. Россия должна оставить оккупированные части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, но Херсон и Запорожье предлагают "зафиксировать там, где стоят войска".

