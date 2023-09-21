Зеленский проводит переговоры с Байденом: что известно

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Соединенные Штаты по случаю участия в саммите Генеральной ассамблеи ООН провел встречу со своим американским партнером и ключевым союзником в войне против России Джо Байденом. Лидеры государств обсудили ход контрнаступательной операции по освобождению украинских территорий и перспективу передачи Вашингтоном дальнобойных ракет ATACMS.

О встрече, которая проходит в Овальном кабинете Белого дома, сообщили в CNN. Подразумевается, что Вашингтон после разговора политических лидеров тет-а-тет выделит Киеву военную помощь на сумму более 325 миллионов долларов.

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Как рассуждают источники в администрации Байдена, последний надеется услышать от Зеленского личное восприятие о ходе контрнаступления. Также американского президента интересуют вопросы о видении Зеленского о будущем Украины.

Напомним, с 19 сентября президент Зеленский находится с официальным визитом в США. Здесь он посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию в американских клиниках, а также выступил с важной речью на саммите Генассамблеи ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отношении передачи ракет ATACMS Украине в американских кругах по-прежнему ведутся дискуссии как в публичном пространстве, так и кулуарах. Штаты не хотят, чтобы их оружием наносили удары по территории России, однако последнее слово – за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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