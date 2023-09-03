Зеленский провел 'конкретный' разговор с Макроном о гарантиях безопасности: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Зеленского, была достигнута важная договоренность по гарантиям безопасности: украинская и французская команды будут работать над соответствующим двусторонним документом.

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О переговорах Зеленский сообщил в своем Telegram-канале 3 сентября. "Как всегда, обстоятельный и конкретный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном", – рассказал он.

Президент добавил, что в ходе беседы была подробно обсуждена ситуация на поле боя и каждое из направлений.

"Передал актуальные потребности в обороне и поблагодарил за мощную оборонную поддержку и постоянную помощь в расширении возможностей наших воинов. Франция действительно ценит свободу и помогает защищать ее", – заявил Зеленский.

Он также рассказал, что одной из тем беседы с Макроном было и зерновое соглашение, а также гарантии безопасности для Украины.

"Обсудили конкретику по безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продолжен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей. Важная договоренность о гарантиях безопасности: наши команды – Украины и Франции – будут работать над двусторонним документом по гарантиям", – информировал Зеленский.

Также, по словам гаранта, в ходе обсуждения обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе над реализацией Формулы мира.

"Очень важно, чтобы как можно больше стран мира присоединились, в частности государства Глобального Юга. Франция и ее компании будут участвовать в нашем активно готовящемся Форуме оборонных индустрий. Об этом тоже договорено", – заявил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Посол Украины во Франции Вадим Омельченко ранее рассказал, Франция наращивает темпы производства боеприпасов 155-мм калибра для ВСУ втрое: заводы работают круглосуточно и без выходных.

– 1 сентября Зеленский провел совещание с правоохранителями, по итогам которого заявил, что осень в Украине должна быть плодотворной в очищении от тех, кто до сих пор пытается ослаблять его изнутри. Также президент провел заседание Ставки по ситуации на фронте.

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