Зеленский повысил в звании главу ГУР Буданова: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании руководителя Главного управления разведки МО Украины. Теперь генерал-майор Кирилл Буданов – генерал-лейтенант.

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Об этом говорится в соответствующем Указе главы государства №564/2023, опубликованном на сайте главы государства. Президент подписал документ 7 сентября.

Напомним, 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Буданов поздравил коллег с профессиональным праздником интригующим видео. На кадрах перед Будановым поставили торт с зажженными свечами. Глава ведомства молча задул свечи – и в этот момент раздался взрыв. "Загадывай желание", – такая надпись появилась в конце короткого видео.

Президент Зеленский также поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником. Он выразил благодарность бойцам за их вклад в борьбу с российскими террористами.

"Профессиональные. Смелые. Незаметные для врага. С вами Украина всегда на несколько шагов впереди. Спасибо за каждый результат!" – написал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россияне около десяти раз пытались совершить покушение на жизнь руководителя ГУР Кирилла Буданова. Также российские пропагандисты регулярно распространяют фейки о его гибели или ранениях.

– В ГУР рассказали, как собирают информацию для обнаружения и поражения военных государства-агрессора России. Разведчики заверили, что знают все о врагах, и назвали три вещи, которые помогут победить кого угодно.